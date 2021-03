RECENZE: ZTE Axon 20 5G – selfie oko se šedým zákalem

ZTE Axon 20 5G se v evropském e-shopu prodává za 449 eur (cca 12 000 Kč), za kterou přináší zmíněnou inovaci v selfie kamerách, průměrnou výbavu v přerostlém těle. Zamrzí také nekompletní čeština, která je zřejmě daní za chybějící oficiální českou distribuci, jež by se o preciznější lokalizaci mohla postarat.

ZTE Axon 20 5G při svém uvedení obsadil titulky velkých mediálních serverů, včetně té naší. První prodávaný smartphone, kterému se podařilo integrovat selfie kamerku přímo do displeje, je totiž možná ukázka budoucího trendu. Jen jsou zde zatím patrné porodní bolesti nové technologie. Bohužel se telefon nechal touto inovací až moc unést a zapomněl doladit zbytek.

Aby toho nebylo málo, jsou všechna velikostně podobná a namačkaná těsně vedle sebe, takže jsem si zpočátku pletl zda je zapínací tlačítko to spodní či horní a nepomohlo i nenápadné gravírování na povrchu. Horní strana nabízí akorát mikrofonek. Na spodní stranu pak výrobce vměstnal druhý mikrofon, repráček, USB-C konektor a také hybridní slot pro nanoSIM a paměťovou kartu.

Z designu jsem během testování měl rozporuplný pocit. Na jednu stranu využívá kvalitní materiály v případě kovového rámu či skleněných zad, na stranu druhou jsem z něj až tak prémiový pocit neměl. Na čelní straně vás sice ohromí velký displej bez výřezu a dokonce zde chybí i sluchátko. Všechno výrobce ukryl do displeje, aby ušetřil místem. Pak ale z nějakého důvodu naopak telefonu udělal hodně širokou bradičku, kterou nechal bez využití.

Obr s kamerkou v displeji. Vzhled telefonu ZTE Axon 20 5G jednoznačně definuje jeho velikost. S rozměry 172,1 × 77,9 × 7,98 mm totiž jde o jeden z největších smartphonů na trhu. Milovníci velkých telefonů budou nadšení, ale mnohé to spíš odradí. Velikost je už hodně na hraně i pro velké kapsy pánských džín. Paradoxně je ale telefon se 198 gramy vzhledem k rozměrům poměrně lehký.

Displej

Velký, plynulý a bez výřezů. ZTE Axon 20 5G nabízí obří 6,92“ OLED displej s FullHD+ rozlišením 2 460 × 1 080 pixelů a hlavně 90Hz obnovovací frekvencí. Displej je tedy hodně protáhlý nicméně je i na dnešní poměry opravdu velký. Ostatně před lety na 7“ začínaly nejmenší tablety. I navzdory velikosti je obraz stále dostatečně jemný a pixely spatříte jen při bližším zkoumání.



Nastavení displeje

Na to v tomto případě došlo, a to dokonce pod lupou. Mnohem zajímavější než hlavní panel je totiž displej nad integrovanou selfie kamerkou. Jde totiž o samostatnou displejovou jednotku s mnohem řidčí pixelovou maticí a vlastní adresací obrazových bodů. Pixely jsou v této části mnohem dále od sebe, což umožní kamerce snímat scénu i skrze zapnutý displej, na druhou stranu to občas způsobuje určité obrazové deformace.



Na tmavé pozadí se kamerka v displeji skryje, s bílou tapetou je ale jasně patrná. Důvod prozradí detail pod lupou.

Toto řešení má jednu hlavní výhodu: na první pohled se správným (tmavým) pozadím se displej zdá jako jednotná plocha bez výřezu. S bílým pozadím už ale efekt celistvosti mizí a displej nad kamerkou je docela dost vidět. Při bližším zkoumání dokonce zjistíte, že u něj probíhá k jiné adresaci pixelů, takže například při scrollování textu jsou v této části lehce zdeformovaná písmena. Systém si ale toto často hlídá a u většiny aplikací vám v horní části obsah nezobrazí a vidíte tam jen jednobarevnou stavovou lištu.

Celkově u displeje telefonů pochválím i širokou možnost přizpůsobení barev a solidní jsou i hodnoty minimálního a maximálního jasu, což oceníte v noci nebo na přímém slunci. Temný režim pak pomůže díky OLED technologii ušetřit vaše oči i baterii telefonu.