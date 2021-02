Red Magic 6 má tak silný větrák, že létá. Reklamní nadsázka má zajímavé praktické využití

Prezident mobilní divize ZTE publikoval video připravovaného herního smartphonu Nubia Red Magic 6, na kterém spolupracuje čínský herní gigant Tencent Games (vydavatel populárního PUBG). Nový vlajkový model poběží na Snapdragonu 888, který bude doplněn výkonným větráčkem pro efektivní chlazení.

Větrák to nebude ledajaký. Díky vysokému výkonu a devítiosému mapování prostoru má telefon udržet ve vzduchu! ...tedy aspoň to tak bude vypadat na propagačních materiálech. Realita je s největší pravděpodobností nudnější, výrobce prostě chce zajímavým způsobem upozornit na nebývale výkonné chlazení i při dlouhodobém hraní náročných her.

Red Magic 6 bude první aktivně chlazený Snapdragon 888, ale má ještě jeden zajímavější primát. Ventilátor poprvé pomůže i při nabíjení. Špičková verze telefonu podporuje až 120 W, přičemž vzniká množství odpadního tepla. Systém aktivního chlazení je navržený tak, aby kromě procesoru odváděl teplo i od baterie. V praxi to znamená, že telefon bude schopný déle se nabíjet plným výkonem. Baterie má mít kapacitu 4 500 mAh.

V případě Red Magic jde o marketing, ale v následujícím případě levitujícího telefonu šlo o cílený podvod:

Vznášející se Red Magic 6: