Redmi 15 5G vyniká baterií s obří kapacitou 7000 mAh. Musí ale vystačit jen se základní pamětí

Xiaomi představilo nový smartphone Redmi 15 5G, který se vyznačuje neobvykle velkou baterií s kapacitou 7000 mAh. Telefon nabízí 6,9palcový displej a duální fotoaparát s hlavním 50Mpx snímačem. Zařízení je dostupné v jediné konfiguraci 4GB + 128GB za cenu 4999 korun a lze jej zakoupit prostřednictvím oficiálního e-shopu Xiaomi nebo autorizovaných prodejců.
Redmi 15 5G využívá konstrukci se zaoblenými zády a kovovými detaily. Výrobce nabízí tři barevné varianty: Ripple Green, Titan Gray a Midnight Black. Zařízení splňuje standard IP64 pro ochranu proti vodě a prachu, což znamena odolnost vůči stříkající vodě a prachových částicím.
Smartphone je vybaven 6,9palcovým LCD displejem s rozlišením FHD+ (2340 × 1080 pixelů). Obrazovka podporuje obnovovací frekvenci až 144 Hz s adaptivním přizpůsobením a dotykovou odezvu 288 Hz. Maximální jas dosahuje 700 nitů, v režimu vysokého jasu pak 850 nitů. K dispozici je také technologie Wet Touch 2.0, která umožňuje ovládání i vlhkými prsty.
Redmi 15 5G pohání procesor Snapdragon 6s Gen 3 vyrobený v 6nm procesu. V benchmarku AnTuTu V10 dosahuje zařízení skóre 493 852 bodů, což odpovídá výkonu pro běžné každodenní použití. Telefon se prodává v jediné paměťové variantě se 4 GB operační paměti a 128 GB interního úložiště, což je dnes už hraniční hodnota i pro telefony nejnižší třídy. Úložný prostor je možné rozšířit microSD kartou až na 2 TB. Zařízení podporuje duální SIM nebo kombinaci SIM + microSD karta.
Falešný trojitý foťák
Hlavním lákadlem telefonu je baterie s kapacitou 7000 mAh, což představuje největší baterii, jakou kdy Xiaomi nabídlo na globálním trhu. Podle výrobce poskytuje až dva dny provozu při běžném používání. Dokonce při pouhém 1% nabití má telefon zvládnout 59 minut telefonování nebo 7,5 hodiny v pohotovostním režimu. Baterie podporuje rychlejší kabelové nabíjení výkonem 33 W (adaptér se prodává samostatně) a reverzní nabíjení 18 W, takže může sloužit jako powerbanka pro jiná zařízení.
Při pohledu na zadní stranu to sice vypadá, že Redmi 15 5G má trojitý hlavní fotoaparát, ale ve skutečnosti je sestava pouze dvojitá. Zadní foťák sestává z primárního 50Mpx snímače a 2Mpx snímače pro makrosnímky. Přední selfie kamera disponuje rozlišením 8 Mpx. Telefon nabízí několik AI funkcí pro úpravu fotografií, včetně AI Erase pro odstranění nežádoucích objektů a AI Sky pro vylepšení oblohy na snímcích.
Zařízení běží na Androidu 15 s nadstavbou Xiaomi HyperOS 2. Software zahrnuje funkce jako Circle to Search pro vyhledávání označením objektů na obrazovce, integraci s Google Gemini a Xiaomi Interconnectivity pro propojení s dalšími zařízeními značky. Nechybí podpora NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi na frekvencích 2,4 a 5 GHz a kompletní 5G konektivita.
Technické parametry:
|
|Redmi 15 5G
|Rozměry
|171 × 82 × 8,55 mm
|Hmotnost
|224 g
|Krytí
|IP64
|Barvy
|Ripple Green, Titan Gray, Midnight Black
|Displej
|6,9" FHD+ LCD (2340×1080, 374 ppi, až 144 Hz, 700/850 nitů, 85% NTSC, 1400:1)
|Procesor
|Snapdragon 6s Gen 3 (6nm, Kryo, max. 2,3 GHz)
|RAM
|4 GB LPDDR4X
|Úložiště
|128 GB UFS2.2 (rozšířitelné až na 2 TB)
|Baterie
|7000 mAh
|Nabíjení
|33W (adaptér samostatně)
|Reverzní nabíjení
|18W
|Hlavní kamera
|50 Mpx (f/1.8, 5P objektiv) + 2 Mpx makro
|Přední kamera
|8 Mpx (f/2.0)
|Video
|FHD 30fps / HD 30fps
|Systém
|Android 15 + Xiaomi HyperOS 2
|Konektivita
|5G, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.1, NFC
|Cena
|4999 Kč
Zdroje a další informace: TZ Xiaomi