Redmi Note 12 „objevitel“. Mobil za 10 tisíc umí rekordní 210W dobíjení a má i 200Mpx foťák

Redmi včera v rámci čínské premiéry ukázalo novou řadu Redmi Note 12. Prezentace se týkala hned čtyř modelů, které se budou zatím prodávat jen v Číně. Představení globálních verzí by se mělo odehrát už velmi brzy, není však jasné, zda budou mít telefony v Evropě stejný hardware, popř. zda se k nám dostanou všechny čtyři modelové varianty. Nejzajímavější novinka s přídomkem Discovery Edition ukazuje, co vše dokáže Redmi dostat do telefonu za 10 tisíc. Inu, když se chce, tak to jde.

Redmi Note 12 Discovery Editon

Nejvybavenější model řady je smartphone s přídomkem „Discovery Edition“, která dostala do výbavy 6,67" OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením Full HD+. V průstřelu displeje čeká 16Mpx selfie, výpočetní výkon obstarává Mediatek Dimensity 1080 s podporou 5G sítí. Na telefonu samozřejmě najdete sluchátkový konektor i infraport, lokální konektivitu zahrnuje Bluetooth, Wi-Fi 6 a NFC.



Redmi Note 12 Discovery Edition dostal 200Mpx foťák a 210W dobíjení

Poměrně nečekaným přídavkem jsou fotoaparáty na zadní straně. Hlavní snímač má rozlišení 200 MPx, takže se bude jednat o jeden z nejdostupnějších 200Mpx fotomobilů na trhu. Telefon využívá snímače ISOCELL HPX se světelností F1.65 a optickou stabilizací. Hlavní foťák doplňuje 8Mpx širokáč a 2Mpx makro.

Dalším špičkovým parametrem ve specifikacích je podpora rekordního 210W kabelového dobíjení. Daní za ultrarychlé dobíjení (z nuly na sto se telefon dobije jen za 9 minut) je baterie, která má kapacitu pouze 4 300 mAh. A cena? Redmi se vytáhlo, telefon v paměťové konfiguraci 8/256 GB vyjde po přepočtu i s daní pod deset tisíc korun. A pokud by se tato verze telefonu dostala i do Česka se stejnou cenovkou, vůbec bychom se tomu nebránili...

Tři základní varianty

Pokud chcete 200Mpx fotomobil a větší baterku k tomu, je tu Redmi Note 12 Pro Plus. Jedinou změnou prošla baterie, která má kapacitu 5 000 mAh. Díku tomu však došlo ke snížení maximálního dobíjecího výkonu na, stále úctyhodných, 120 Wattů. Z nuly na sto telefon dobijete za 19 minut. Zbytek hardwarové výbavy telefonu zůstává nezměněn. Cena? V přepočtu s daní sympatických 8 600 Kč. A to platí pro variantu 8/256 GB.



Redmi Note 12 Pro se bude v Číně nabízet ve čtyřech barevných variantách

A pokud vám o megapixely zase tolik nesejde, je tu ještě základní model Redmi Note 12 Pro. Tento smartphone má na zádech jako hlavní snímač 50Mpx senzor Sony IMX766, který používají daleko dražší telefony. Např. Oppo Find X5 Pro či Asus Zenfone 9. Zbylé dva snímače zůstávají při starém. Baterie má i nadále kapacitu 5 000 mAh, maximální dobíjecí výkon však poklesl na 67 Wattů. I tak baterii z vybitého stavu doplna dostanete za slušných 46 minut. Základní varianta 6/128 vychází v přepočtu na sedm tisíc korun.

Představení řady Redmi Note 12:

A pak je tu ještě základní Redmi Note 12 jde se specifikacemi ještě níže. 5 000mAh baterii dobijete 33 Watty. Hlavní foťák má rozlišení 48 megapixelů a k němu je do party už jen 2Mpx makro. Selfie je osmimegapixelová, výkon zajišťuje Snapdragon 4 Gen 1 společně s 8GB RAM, úložiště má kapacitu 256 GB.