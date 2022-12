Redmi ukázalo nové nositelnosti. Levné hodinky s AMOLED displejem a náramek, který ani neucítíte na zápěstí

Značka Redmi v Číně představila polochytré hodinky s větším displejem a fitness náramek v kompaktnější podobě, což jsou produkty, které díky nízké ceně nemají o zájemce žádnou nouzi. Nové nositelnosti jsou sice v tuto chvíli určeny jen pro Čínu, ovšem jejich předchůdci se v Česku stále prodávají. A tak můžeme předpokládat, že nás Redmi na své nové nositelné produkty nenechá čekat příliš dlouho.

Redmi Watch 3

Jednoduché hodinky dostaly do výbavy 1,75" AMOLED displej s jemností 341 ppi (rozlišení 390 × 450 pix) a 60Hz obnovovací frekvencí. Podle výrobce je maximální jas displeje 600 nitů, což jsou hodnoty, kterých nedosahují ani mnohé smartphony. Hodinky mají i režim Always On, který může na displeji nepřetržitě zobrazovat čas. Boční hrany hodinek téměř úplně rovné a najdeme na nich pouze jedno boční tlačítko. Tělo s hmotností 37 gramů splňuje odolnost 5ATM, takže můžete vzít hodinky i pod vodní hladinu.



Všechny barevné kombinace hodinek Redmi Watch 3

Redmi Watch 3 dokáží změřit kroky, tepovou frekvenci, okysličení krve a hlídat spánek. V nabídce je dále 121 cvičebních režimů, a díky GPS můžete hodinky použít i pro samostatnou navigaci v terénu bez blízkého smartphonu. K tomu se hodinky připojují tradičně přes Bluetooth, a hovory si budete moci vyřídit přímo ze zápěstí. S eSIM se u těchto hodinek ale nepočítá. V rámci uzavřeného systému si budete moci na displej nastavit jeden z více než 200 různých ciferníků.

AMOLED displej a velmi slušnou výdrž na jedno nabití samozřejmě podtrhuje nízká cena. Hodinky se budou nabízet v černé a bílé variantě v kombinaci se třemi barvami pásků (černá, zelená a mint). Pokud bychom k čínské ceně připočetli daň, bude nové model stát okolo dvou tisíc korun. Dostupnost v Česku ani lokální cenu však zatím potvrzenou nemáme.

Redmi Band 2

Druhá generace náramku od Redmi zapracovala na kompaktnosti, přesto zvětšila displej. Band 2 má tloušťku 9,99 mm a váží 15 gramů, jeho součástí je však 1,47" displej. Mezigeneračně se tak jeho plocha zvětšila o 76 procent. Tělo náramku s odolností 5ATM se opět zacvakává do silikonového řemínku, který můžete vyměnit za jiný



Barevné varianty náramku Redmi Band 2

Z vnitřní strany náramku je umístěn měřič srdečního tepu, který vám prozradí i okysličení krve. Vedle něj přikládáte magnetickou dobíječku, na jedno nabití vydrží náramek až 14 dní běžného či maximálně šest dní náročného využívání. Náramek může evidovat až 30 různých cvičení nebo spánek, ženy ocení integrovaný menstruační kalendář.

Náramek se bude nabízet v zelené, zlaté, černé, modré, zelené a v bílé. Po přepočtu vychází jeho cena i s daní na necelých 700 Kč. Ani u náramku zatím nevíme, kdy konkrétně dorazí do Česka. Jasno bychom měli mít v prvních lednových týdnech.

Představení náramku Redmi Band 2: