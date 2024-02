Redmi Watch 4 jsou cenově dostupné hodinky s elegantním hliníkovým tělem a vestavěnou GPS

Vedle smartphonů střední třídy řady Redmi Note 13 představil čínský výrobce také cenově dostupné chytré hodinky Redmi Watch 4. Jde o univerzální elegantní model se čtvercovým ciferníkem a AMOLED displejem s velkou úhlopříčkou 1,97 palce. Hodinky jsou na českém trhu v prodeji ve dvou barevných variantách – se stříbrným tělem a bílým silikonovým řemínkem a s černým tělem i černým silikonovým řemínkem. Cena je 2200 Kč.

Za danou cenu toho hodinky mohou nabídnout nečekaně hodně. Obsahují například vestavěnou GPS, takže mohou zaznamenat polohu sportovních aktivit i bez smartphonu. Jsou voděodolné pro plavání (5 ATM), obsahují senzory pro měření tepu, monitoring spánku, krokoměr, okysličení krve a barometr.

Rámeček hodinek je hliníkový a poprvé u značky Redmi použil čínský výrobce také ovladatelnou otočnou korunku z nerezové oceli – doteď to bylo jenom mačkací tlačítko. Aby bylo možné snadno měnit řemínky, obsahují hodinky nový rychloupínací mechanismus. Díky technologii AMOLED je možné ciferníku nastavit funkci Always On a mít tak neustálý přehled o čase bez probouzení displeje.

Na výběr je 150 sportovních režimů, včetně šesti automaticky rozpoznaných aktivit. Mezi další funkce patří Bluetooth volání přes spárovaný telefon (jakýkoli s Androidem nebo iOS), hovor je možné přijmout zvednutím hodinek a poklepáním. Doplňkové originální řemínky se prodávají ve fialové, modré a zelené barvě.