Registrace otisků prstů se už letos značně zjednoduší. Bude stačit jen hýbat palcem položeným na displeji

Ultrazvuková čtečka otisků prstů se u mobilů používá jen výjimečně, mnohem častěji narazíte na poddisplejové čtečky optického typu. Ty jsou na jednu stranu levnější, na stranu druhou může být někdy registrace otisku prstu značně zdlouhavá.



Úvodní přidání otisku prstů se můžete u řady telefon hodně protáhnout. Přesně kvůli toho vznikla nový čtečka otisků, díky které to vypadá, že displej „masírujete“

U ultrazvuku vám stačí pár přiložení a máte otisk prstu zaregistrovaný, často bez větších problémů. U optiky potřebujete na čtečku neustále přikládat prst, zatímco telefon vám bude pravidelně opakovat, abyste si posunuli prst, více tlačili na displej, naskenovali místa, která jste ještě na skener nepoložili, otočili si displej a skenovali z boku nebo abyste si displej očistili. Rukama nám prošla spousta telefonů, které dokonce při skenování blížícím se ke konci vypíše chybu, a vy musíte začít znovu. Letos by se však do mobilů měla v hojném počtu dostat nová čtečka, která tyto problémy konečně vyřeší. A to nejen u těch nejdražších telefonů.

Stojí za ní společnost Goodix, je ultrazvuková, ale při úvodním skenováním prstu vám stačí jen jeden dotyk na displej alias tzv. „sliding enrollment“. V rámci něj jen na displej pravidelně více či méně tlačíte, skoro, jako byste masírovali displej smartphonu. Samotný otisk je ve finále zaregistrován daleko rychleji, než u běžných ultrazvukových čteček. Poprvé jej používá čínský model iQOO Neo 9s Pro Plus, Goodix však potvrdil, že už v průběhu roku se na trhu objeví další telefony, které budou tento snímač otisků obsahovat. V současné době probíhá vyjednávání s výrobci.

Nová čtečka podstatně urychlí první přidání otisku prstu:

Zdroj: Androidauthority, Weibo