Řekněte Asus pozpátku a máte novou značku telefonů. Prvotina má displej za mříží a nejlépe se ovládá hlasem

Londýnské studio Future Factility vytvořilo pro účely výstavy Dezeen for ASUS mobilní zařízení s názvem SUSA (aneb ASUS psaný obráceně), které se vymyká všem standardům. Na první pohled můžeme vidět snahu o to, aby telefon vydržel na jedno nabití co nejdéle. A protože se mobilní výrobci nemají k žádné revoluci v bateriích, přišlo zařízení o klasický „žravý“ displej. Místo toho se spokojí se zjednodušeným uživatelským rozhraním a mřížkou, která kryje displej. Na zádech se vyjímá logo firmy Asus.



Koncept SUSA je hodně netradiční telefon. Přes displej je umístěná mřížka, uživatelské rozhraní značně zjednodušeno. Primárně se telefon ovládá hlasem a samozřejmě má i umělou inteligenci

Koncept SUSA je vyrobený z materiálu Ceralumium, který Asus používá u svých Zenbooků. Jedná se o hybrid lehkého hliníku a odolné keramiky, který je 100% recyklovatelný. Bílá nebo černá krabička neobsahuje tradiční dotykový displej, primárně se ovládá hlasovými příkazy, které vyhodnocuje umělá inteligence. Přes displej je umístěna jakási mřížka, přes kterou je možné ovládat hodně zjednodušené uživatelské rozhraní telefonu dotyky. Typicky třeba při příjmu nebo odmítnutí hovoru.

Fotí, volá, přehrává hudbu, naviguje...

Na tomto displeji se může v omezené míře zobrazovat i grafika nebo textové zprávy. Celkově však zobrazovací plocha „nepoutá oči“ a uživatelé si tak více všímají samotného designu zařízení. V neposlední řadě koncept dokáže zabránit tomu, že vás displej čas od času „láká“ k odemknutí a zobrazení něčeho atraktivního, a tím i šetří baterii a váš čas.

Telefon jako takový nijak neslevuje ze svých funkcí. Můžete s ním fotit (má selfie i zadní snímač) nebo třeba hrát hry, zobrazovací kvalita je ale v tomto případě daleko nižší, než v případě běžných telefonů. Pokud však fotky nasdílíte, protistraně se zobrazí v maximální kvalitě. Z konceptu si pustíte hudbu (včetně grafických efektů na displeji) a můžete jej využít i pro navigaci. Na horní hraně je umístěno jedno multifunkční tlačítko, k nabíjení slouží USB-C konektor.

Představení konceptu SUSA:

Zatím se jedná pouze o koncept, který bude po několik dní vystaven na výstavě Dezeen for Asus v Londýně. Na druhou stranu má zajímavou myšlenku – je velká šance, že spousta uživatelů nepotřebuje u telefonu tradiční displej. Pokud potřebují primárně volat a psát zprávy, vystačí i s úspornějšími variantami, a přesto nepřijdou o moderní funkce smartphonů, např. o focení nebo hraní her.

Uvítali byste podobný koncept i v běžném prodeji nebo je podle vás zjednodušení klasického pojetí displeje smartphonu nereálné?

Zdroj: Dezeen