Řeknete „Hey Siri“ a zareaguje iPhone, iPad i HomePod najednou? Nejste sami, řešení od Applu ale zatím není

Hlasový asistent společnosti Apple, označovaný jako Siri, nabízí řadu funkcí, které pomáhají uživatelům provádět běžné úkony pouze pomocí hlasu. Ne vždy je však imunní vůči různým chybám a problémům – řada uživatelů v poslední době hlásí, že se jim Siri ozývá z několika zařízení současně, například z HomePodu, iPhonu a iPadu, informuje PiunikaWeb.

„Stalo se mi to, když jsem měl na ruce Apple Watch a iPhone. Hlasové příkazy zachycoval HomePod v kuchyni – o dvě místnosti dál. Bylo mi řečeno, že je to normální. Nakonec jsem HomePod odpojil.“ uvádí na diskuzním webu Reddit uživatel vystupující pod přezdívkou FoferJ.

Zmatená Siri

Pokud uživatel vlastní dva chytré reproduktory HomePod, může se stát, že zatímco jeden ho vyslechne a splní příkaz, druhý se nezávisle na tom prvním bude snažit o to samé. Vzniká tím chaos, kdy se reproduktory vzájemně překřikují, což rozhodně neprospívá srozumitelnosti ani představě o tom, jak by měla fungovat chytrá domácnost.

„Používám Siri na svém MacBooku, iPhonu a dalších zařízeních v domácnosti už několik let a nikdy, nikdy s tím nebyl problém. Zdá se, že se to začalo dít před několika měsíci, a od té doby je to naprosto příšerné. Požádám Siri, aby něco udělala, a každé zařízení, které mě slyší, se to snaží udělat samostatně,“ stěžuje si další uživatel.

Toto chování potvrzuje i jiný zákazník, který má v domácnosti několik chytrých reproduktorů. Zatímco dřív reagoval vždy jen jeden z HomePodů, nyní se mu na příkaz k rozsvícení světel v ložnici ozývají také reproduktory z přilehlých koupelen.

Apple mlčí

Další uživatelé si stěžují, že vedle chytrého reproduktoru reaguje na hlasové pokyny také Siri z iPhonu. V některých případech to řeší prostě tím, že deaktivují příkaz „Hey Siri“ na mobilu a v případě potřeby vyvolávají hlasovou asistentku ručně.

Někteří se pokoušeli potíže vyřešit opakovaným resetováním připojení k internetu, nicméně to nepřineslo kýžené výsledky. Uživatel matman_uk se podělil o řešení, které mu údajně s uvedeným problémem pomohlo: „Restartoval jsem Apple TV a pak HomePod a teď se zdá být vše v pořádku – zkuste to!“

„Nevzpomínám si, že by se mi to za více než 3 roky používání HomePodů někdy stalo, nicméně nyní se to děje poměrně často,“ konstatuje zklamaně jeden z postižených. Apple se bohužel k problému zatím nevyjádřil, takže je otázkou, zda se jedná o chybu, kterou se vývojáři hodlají zabývat.