reMarkable Paper Pro zvětšil displej a přidal barvy. Špičkový tablet pro editaci dokumentů výrazně zdražil

Značka reMarkable oznámila novou generaci „papírového tabletu“ reMarkable Paper Pro. Jedná se o hybrid digitálního zápisníku a čtečky knih, který je přímým nástupcem tabletu reMarkable 2. Mezigeneračně došlo ke zvýšení úhlopříčky displeje, který nově obohatil barevný inkoust. Najedná se přitom o „běžný“ E Ink displej Kaleido ale o technologii Canvas Color, která vychází z E Ink Gallery 3. Má sice své nedostatky, ale těch si zřejmě už po pár minutách přestanete všímat. K tabletu se navíc nabízí i praktický flipový kryt s klávesnicí.



Tablet je vyrobený z hliníku a skla, má tloušťku pouhých 5,1 mm. Stylus (vybírat můžete ze dvou modelů) lze při nepoužívání magneticky přichytit ke kraji tabletu

reMarkable Paper Pro je zřejmě špičkou v segmentu tabletů, které slouží primárně k zaznamenávání poznámek a náčrtů. Sáhnou po něm ti, kteří nedají dopustit na tužku a papír, ale současně chtějí jít alespoň trochu s dobou. V tabletu opět běží jednoduchý systém reMarkable OS (v angličtině) založený na Linuxu. Podporuje sice práci se stíny a vrstvami, tablet však není navržený pro grafiky. Primárně bude sloužit k psaní poznámek nebo k dopisování textů do PDF prezentací. Zde se nemusíte spoléhat jen na černou, ale také na šest základních barev (modrá, červená, zelená, žlutá, azurová a purpurová).

V kvalitě a rychlosti kreslení barvami a černou by neměl být žádný rozdíl, čekejte tedy minimální latenci (12 ms). A přidejte si k tomu pocit, že stylusem (základní nebo Plus verzí s gumou na opačném konci) píšete stejně jako na klasický papír. Ručně psaný text můžete převádět do elektronické podoby, organizovat a synchronizovat obsah v tabletu nebo do něj importovat elektronické knížky (formát *.epub), a udělat si z něj elektronickou čtečku s 11,8" displejem. Zobrazovací panel má nízkou míru odrazů, první zkušenosti ale ukazují, že jeho podsvětlení by mohlo výraznější, a chybí i možnost volby barevné teploty.

Technické specifikace: Rozměry : 274 × 197 × 5,1 mm

: 274 × 197 × 5,1 mm Hmotnost: 525 g

525 g Displej: Canvas Color, 11,8", formát 4:3, 2 160 × 1 620 pix (229 ppi)

Canvas Color, 11,8", formát 4:3, 2 160 × 1 620 pix (229 ppi) Procesor: čtyřjádrový 1,8 GHz (Cortex -A53)

čtyřjádrový 1,8 GHz (Cortex -A53) Paměť: 2GB RAM LPDDR4, 64GB interní úložiště

2GB RAM LPDDR4, 64GB interní úložiště Konektivita: Wi-Fi (2,4 a 5 GHz), USB-C a port pro příslušenství

Wi-Fi (2,4 a 5 GHz), USB-C a port pro příslušenství Baterie: Li-ion o kapacitě 5 030 mAh, výdrž až 14 dní běžného používání

Veškerá data zaznamenaná na Paper Pro jsou automaticky šifrovaná. Zařízení podporuje Secure Boot a můžete si jej také zamknout kódem. ReMarkable nabízí svou aplikaci pro macOS, Windows, iOS a Android, resp. rozšíření pro Google Chrome a Microsoft Office. Součástí tabletu je zkušební verze předplatného Connect na 100 dní, které zpřístupní vytváření a editaci ve zmiňovaných aplikacích nebo neomezené cloudové úložiště, automatickou synchronizaci, doplňkové „pojištění“ a exkluzivní nabídky.

Základní model se stylusem Marker vychází na 649 EUR, což je zhruba 16 300 Kč. Za příplatek 1 250 Kč dostanete vyšší model stylusu Marker Plus. Základní flipový kryt stojí 2 500 Kč (a ještě se doplácí za materiál), kryt s klávesnicí vychází téměř na 6 300 Kč! Při objednání s Česka můžete alespoň počítat s poštovným zdarma a pokrytím všech poplatků (daně, clo). V základní krabici najdete mimo tabletu a stylusu ještě oboustranný USB-C kabel a také vyměnitelné hroty pro dotykové pero.

Představovací video tabletu reMarkable Paper Pro:

Současně i nadále zůstává v prodeji starší model reMarkable 2, který nově se základním stylusem vychází na 449 EUR alias 11 300 Kč.