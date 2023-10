Restartoval se vám v noci iPhone? Nejste v tom sami. iOS 17 má zřejmě nejkurióznější chybu za poslední roky

Applu se přechod na iOS 17 nevydařil podle představ. Systém nejdřív způsoboval přehřívání procesorů v řadě iPhone 15, tentokrát se však uživatelé přišli na chybu, kterou historie Applu ještě nepamatuje. V noci se totiž iPhony spoustě uživatelů samovolně restartují. Nedochází k instalaci žádné aktualizace, která by restart vynutila, ale iPhony se vypnou a zapnou zcela samovolně. K tomuto problému zatím chybí jakékoliv vysvětlení ze strany Applu, a mnozí uživatelé si tento nedostatek vykládají po svém.

Některé iPhony s nainstalovaným iOS 17 (nezáleží na konkrétní podverzi) se v noci na nějaký čas vypnou. A to tehdy, když je nabíjíte přes noc. Důkazem této činnosti jsou statistiky kapacity baterie, v nichž zeje i několikahodinová mezera. Naznačuje to několik hodin, kdy je iPhone vypnutý, nemusí to však být vždy pravda. Ukázalo se, že statistiky baterie se deaktivují při vypnutí telefonu, a naskočí zpět až po zadání číselného kódu. A k tomu může dojít až ráno, tedy po několika hodinkách od samovolného „restartu“ iPhonu.



Poznávacím znamenám nově zjištěné chyby je tato „mezera“ ve statistikách baterie (Zdroj: imgur)

Pokud po vás iPhone ráno požaduje odemknutí pomocí číselného kódu a nestačí mu Face ID, je pravděpodobné, že se chyba objevila i u vašeho telefonu. K restartu či vypnutí a zapnutí iPhonu dochází zřejmě mezi půlnocí a třetí ráno, a objevily se i případy, kdy SIM karta po ranním odemknutí iPhonu požadovala PIN kód. A to je známka „tvrdého restartu“, díky němuž nebyl iPhonu v průběhu noci třeba i několik hodin dostupný. A díky této chybě zmeškali někteří uživatelé noční hovor mezi kontinenty či budící telefonát.

Každý iPhone se chová trochu jinak

Chování iPhonů je ale nekonzistentní. Podle tohoto rozsáhlého vlákna na Redditu některé iPhony ráno uživatele nevzbudily, protože zřejmě naběhly až „po budíku“. Jiné zase zvonily přesto, že byly evidentně ve vypnutém či „polovypnutém“ stavu. Jiní uživatelé hlásí, že byl telefon větší část noci vypnutý a „probudil se“ až těsně před nastaveným budíkem.

Problém popisují uživatelé řad iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 a iPhone 15. A to nejen ti s iOS 17.0.1, 17.0.2 a 17.0.3, ale také uživatelé s iOS 16.6.1, kteří na novou verzi systému ještě nepřešli. Restartu se dokonce dočkaly i některé hodinky Apple Watch či iPhone SE (2022).

Co přesně za touto chybou stojí, však v tuto chvíli není jasné. Může mít spojitost s funkcí „Nabíjení čistou energií“, popř. mohlo dojít k chybě na serverech Applu, které na dálku iPhonům poslaly příkaz k restartování. V tom případě ale není jasné, proč neovlivila všechny iPhony v oběhu, ale jen některé z nich.

Restartoval se vám v noci iPhone nebo jste si naopak ničeho nevšimli? Podělte se o vaše dojmy v komentářích pod tímto článkem.