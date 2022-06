Retro aplikace. Zavzpomínejte, jak vypadala první verze Instagramu, WhatsApp, Mapy.cz a dalších

Platforma byla spuštěna už v roce 1998, prvního velkého rozšíření se dočkala v roce 2005, a v roce 2007 přibyla turistická mapa. V App Storu se pak aplikace objevila na konci roku 2010. Oproti Google mapám bylo pro tuzemské uživatele jednoznačným přínosem právě to, že, vyjma turistických, jste zde našli třeba i historické mapy.

Psal se rok 2007 a Apple představil první iPhone . Způsobil revoluci v pojetí smartphonů, s příchodem App Storu a Google Play došlo na to stejné s aplikacemi. Právě bez možnosti instalování aplikací by nebyly mobilní telefony tam, kde jsou. S tím, jak se ale vyvíjela samotná zařízení, vyvíjely se i aplikace. Přibývaly jim funkce, možnosti, některé zanikly, jiné vznikly. Tady předkládáme seznam těch nejznámějších. Můžete se podívat, jak tehdy vypadaly, a zjistit, kolik toho (ne)uměly. Poznaly byste je vůbec?

Na sklonku roku 2010 přišla do aplikace důležitá aktualizace, která vyšla vstříc zejména tuzemským uživatelům. Verze 4.2 totiž přinesla podporu českého jazyka. Měla ale také i další novinky, např. úpravu formátování HTML tagů tak, aby se listing, a především obrázky v něm, zobrazovaly korektně. Při otevření webu Geocaching.com z aplikace se také automaticky přenášely přihlašovací údaje.

Historie Waze sahá ještě před moderní aplikační obchody, protože titulu předcházel izraelský projekt FreeMap Israel, jehož cílem bylo vytvořit s pomocí komunitních uživatelů a crowdsourcingu bezplatnou digitální databázi mapy Izraele. To se psal rok 2006. Waze se z toho vyklubalo až v roce 2008. V roce 2013 pak službu za 966 milionů dolarů koupil Google.

Společnost byla založena již v roce 2009, kdy se stejného roku dostala i její aplikace do App Store. Ten pravý růst se dostavil záhy, protože právě v tomto roce Apple umožnil aplikacím odesílání push notifikací. Na Android se platforma podívala v roce 2010 (stejně jako na Symbian).

Tato sociální síť původně zaměřená na editaci a sdílení fotografií výhradně ve formátu 1:1 přišla do App Storu na podzim roku 2010, do Google Play se podívala až o dva roky později. Ve stejném roce ji zároveň koupil Facebook. Aplikace si ale získala extrémní popularitu, i když dnes už se od původního záměru hodně odchýlila.

Apple Mapy

Byl to rok 2012, kdy Apple vydal iOS 6 a spolu s ním představil uživatelům i vlastní aplikaci Mapy, aby se ještě více oprostil od služeb Googlu. Tento chvályhodný krok byl ale přijat velmi kriticky, protože mapové podklady jednoduše nebyly dobré a vykazovaly četné chyby. U nás jste tak třeba místo do Zlína museli jet do Gottwaldova, abyste dorazili tam, kam jste vlastně chtěli (Gottwaldov byl přitom na Zlín přejmenován už v roce 1989).

S postupem času na své platformě ale společnost patřičně zapracovala a v dnešní době jsou už její podklady plnohodnotně použitelné, a to, nejen na iPhonech a iPadech, ale i počítačích Mac. Apple také stále vylepšuje různá 3D zobrazení památek, stejně jako implementuje MHD a cyklotrasy. U nás ale pořád spíše sporadicky.