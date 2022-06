Retro: Před 20 lety dostaly telefonní budky „přelomovou“ funkci. Šlo z nich posílat SMS zprávy

Přesně před rokem skončila v Česku poslední funkční telefonní budka. Díky dobrému pokrytí mobilním signálem prakticky celého osídleného českého území a dostatečnému rozšíření mobilních telefonů mezi lidmi už se tuto službu pro veřejnost nevyplatilo udržovat.

V době největšího rozkvětu bylo telefonních budek po Česku v provozu na 30 tisíc. Koncem 90. let ale jejich využívání začalo poprvé klesat. Začaly je postupně vytlačovat mobily, zejména jedna jejich tehdy velmi populární funkce – SMS.

Právě v reakci na rozmáhající se textovou komunikaci přišel tehdejší provozovatel budek, státní společnost Český Telecom s novinkou. SMS zprávu šlo odesílat i z budek a pokud se někomu chtělo na číselníku v budce ťukat opravdu hodně znaků, mohl odeslat i e-mail.

Komplikovaná cesta SMS

Postup z uživatelského pohledu byl poměrně intuitivní, technické řešení na straně operátora ale bylo komplikovanější. Zákazník v budce na displeji telefonního automatu zvolil položku SMS služba, zadal číslo mobilního telefonu, naťukal zprávu a odeslal. Zaváděcí cena jedné odeslané SMS byla 0,90 Kč, později vzrostla na dvojnásobek. I tak šlo ale v rámci tehdejších cen na mobilních tarifech a předplacenkách o poměrně „férovou“ nabídku.

Následně z budky odeslaná SMS putovala do dohledového centra PMS (Payphone Management System) společnosti Ascom. Pokud jste odeslali e-mail, ten se doručil internetové jednotce Českého Telecomu IOL, která jej okamžitě odeslala zamýšlenému příjemci. SMS ale musela ještě do jednoho systému navíc, konkrétně do sítě nadnárodního mobilního operátora Materna Group, kde potom vstoupí do SMS Centra Materna Group. Odtud byla doručena majiteli.

Odesílání SMS zpráv umožňovalo 15 tisíc telefonních budek s novějšími typy automatů, tedy zhruba polovina z celkového počtu. Platilo se pomocí telefonních karet Trick, což byla zhruba obdoba předplacených karet s nabitým kreditem ve výši 150, 200 a 300 Kč. Karta měla velikost bankovní karty a podobně se i zasouvala do telefonního automatu. Po vyčerpání kreditu se stala bezcennou. Někdo telefonní karty sbíral, protože se vyráběly v mnoha barvách s nejrůznějšími grafickými motivy. Zhruba o rok později šlo za odeslané SMS platit i mincemi.