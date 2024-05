Retro rádio z Lega skutečně přehrává hudbu. Stačí do něj vložit smartphone a zapnout Spotify

Lego v rámci kolekce Icons připravuje novou stavebnici pro fanoušky hudby a historie. Sada Retro rádio obsahuje celkem 906 dílků, po jejichž seskládání získáte dobový analogový radiopřijímač z přelomu 60. a 70. let. Stavebnice půjde do prodeje 4. června 2024 za necelé 2400 Kč.



Stavebnice retro rádia z edice LEGO Icons

Rádio s anténou ve vodorovné poloze měří přes 32 cm na výšku, 23 cm na šířku a 7 cm do hloubky a může posloužit jako výzdoba domácnosti nebo kanceláře zařízené ve spojitosti s hudební tematikou. Vedle antény obsahuje vintage rádio také sklopnou rukojeť, dva otočné knoflíky a další zajímavé propracované detaily. Retro nádech posiluje pastelově zelená barva bedny rádia se „zažloutlými“ mřížkami a dalšími šedými a hnědými prvky imitujícími dřevo a kov.

Nebylo by to Lego, aby svoji stavebnici neobohatilo o technické vychytávky. V případě tohoto rádia bohužel sice nejde o klasický tranzistorák, který byste naladili běžným způsobem na velmi krátkých vlnách (FM), ale přesto zvuky vydává, a to včetně známého šumu při přelaďování.



Do rádia můžete vložit smartphone

Dovnitř jsou nahrány demoukázky „falešných“ rozhlasových stanic s hudebním i sportovním programem, které můžete přepínat pomocí otočného ovladače. Až vás tato demo funkce přestane bavit, můžete do rádia vložit svůj telefon a z něj pustit hudbu ze Spotify, Apple Music či jakékoli jiné služby nebo vestavěného přehrávače. Telefon se vkládá do skryté přihrádky na zadním panelu rádia.