Revoluční mobilní displej připomíná elektronický inkoust. Má však obnovovací frekvenci a odezvu jako LCD

Technologické značky se ještě nevzdaly myšlenky elektronického inkoustu, byť se s ním pojí řada negativ týkající se kvality a překreslování obrazu. A zdá se, že dlouholetý výzkum přinesl své ovoce. Značka Daylight uvedla na trh tablet DC-1, v němž běží Android. Tím nejdůležitějším je však použitý 10,5" monochromatický displej, který vypadá jako E-ink, ale má vyšší obnovovací frekvenci a odezvu jako běžný LCD panel.



Daylight DC-1 je první tablet s displejem typu LivePaper. Připomíná E-ink, má však 60Hz obnovovací frekvenci a odezvu na dotyky jako běžné LCD. Navíc dokáže registrovat i dotykové pero od Wacomu

Použitý panel se nazývá LivePaper, a podle výrobce se jedná o panel bez odlesků, který je ve venkovních podmínkách velmi dobře čitelný. Na pohled vypadá jako papír, má však klasickou 60Hz obnovovací frekvenci a citlivost na dotyky jako běžné LCD. Displej má podsvětlení, a filtr modrého světla. Displej má matnou svrchní vrstvu a využívá rozlišení 1 600 × 1 200 pix. Jemnost je 190 ppi, což by mělo být pro čtení knih naprosto dostatečné.

Představení tabletu Daylight DC-1:

Samotný tablet však není „jen“ čtečka knih. Běží v něm Android 13 s nadstavbou Sol:OS, takže si do něj nainstalujete prakticky jakoukoliv hru nebo aplikaci. Výkon zajišťuje Mediatek Helio G99 s 8GB RAM a 128GB úložištěm. To ještě rozšíříte microSD kartami. Tablet by měl na jedno nabití vydržet několik dní, navíc má na svém těle uživatelsky upravitelná tlačítka, která se v základu používají pro otáčení stránek.

Tablet se dá pořídit na webu výrobce za 729 dolarů (cca 20 tisíc i s daní), a jeho součástí je pletený kryt a také pasivní stylus od Wacomu.