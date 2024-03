Revolut spouští datové balíčky přes eSIM. Připojíte se skoro na celém světě a proti roamingu výrazně ušetříte

Fintechová aplikace Revolut, kterou máme spojenou zejména s platebními transakcemi a výhodnými směnnými kurzy při převodu měn, se pouští do dalšího byznysu. Tentokrát bude konkurovat mobilním operátorům. Od 25. března 2024 spouští celosvětově služby mobilních datových tarifů (balíčků) ve formě předplacené eSIM fungující ve 160 zemích světa.

Takové služby samozřejmě už existují, mezi největší poskytovatele patří například Airalo, Holafly, Travelsim a další. Revolut ale díky svojí známosti z finančního světa může tyto služby představit další skupině potenciálních zákazníků. Těch má Revolut 40 milionů po celém světě, z toho 600 tisíc lidí služby využívá v České republice.



Nastavení eSIM naleznete přímo ve stávající aplikaci Revolut

Výhodou předplacené datové eSIM karty je její použití vedle vaší stávající (primární) SIM karty v mobilu. Nemusíte kompletně měnit tarif, abyste v roamingu na dovolené v nějaké exotičtější destinaci, zejména mimo země EU, kde je roaming regulovaný, neprodatovali se svým domácím operátorem kalhoty. A hledat přímo na místě pobočku operátora a vybírat nejvhodnější (např. turistický) tarif taky není ideální.

Nastavení eSIM i zakoupení datového balíčku se odehrává přímo v aplikaci Revolut. V sekci „Životní styl“ zvolíte položku eSIM, a pokud váš telefon podporuje technologii eSIM, můžete rovnou přikročit k nákupu. Na výběr jsou balíčky do jednotlivých zemí, tří světových regionů (Evropa, Severní Amerika, Asie), nebo balíčky celosvětové. Vybírat lze balíčky od 100 MB (teď v zaváděcí akci zdarma) až do 20 GB, podle objemu se také liší platnost balíčku (týden až měsíc).

Kvůli Česku vyšší cena pro region EU

Ceny balíčků se jeví jako průměrně vysoké, v některých jiných konkurenčních službách lze narazit i na nižší. Proti roamingu se SIM kartou domácího operátora jde ale o ceny řádově výhodnější. Vždy zároveň platí, že čím menší region nebo konkrétnější zemi zvolíte, tím může být cena nižší. Pro ceny v každém regionu totiž platí, že jeho ceny určují ceny v nejdražší zemi daného regionu. Ano, nemusíte složitě hádat – ceny regionu Evropa jsou stejné jako ceny v nejdražší evropské zemi, v Česku.



Ceny balíčku pro Evropu jsou poměrně vysoké. Není těžké uhodnout, kvůli které zemi tomu tak je...

Revolut spolupracuje s globálním nadnárodním operátorem 1Global certifikovaným asociací GSMA, který pro něj smluvně zajišťuje tarify na úrovni jednotlivých zemí a jejich operátorů. Kvůli vysokým velkoobchodním cenám dat ze strany českých operátorů pro virtuály a roamingové partnery proto není možné dostat se na ceny, které jsou například v Polsku. Zákazníkům evropských (EU) operátorů to příliš vadit nemusí, pro ně bude vždy výhodnější použít svůj vlastní tarif v regulovaném režimu RLAH („Roam Like at Home“).



Zvolíte balíček a ihned můžete zaplatit ze svého Revolut účtu

Větší smysl z pohledu evropského zákazníka dává zakoupení datových balíčků mimo země EU, hlavně tam, kde už by spadal roaming s vlastním operátorem do zóny 2 nebo 3, kde může stát 1 MB (megabajt) dat i 300 Kč. Balíček vyberete a jednoduše za něj zaplatíte přímo v aplikaci pomocí zůstatku na svém Revolut účtu. Pro zákazníky s nejvyšším karetním plánem Revolut Ultra je připraven benefit – celosvětový balíček 3 GB dat s průběžným měsíčním obnovováním v hodnotě 525 Kč zcela zdarma. Služba eSIM od Revolutu funguje na všech zařízeních s Androidem a iOS podporujících eSIM od verze aplikace Revolut 10.14.