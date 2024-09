Revolut zpřístupnil investování laikům. Uvádí novou aplikaci Revolut Invest pro zkušené, je dostupná i v Česku

Revolut představuje novou mobilní aplikaci Revolut Invest (Android, Apple iOS) zaměřenou na investování. Česko slouží jako pilotní země, v první vlně je novinka dostupná také v Řecku a Dánsku.

Revolut Invest je nadstavba/doplněk základní aplikace Revolut, funkcí Obchodování Pro a Obchodní terminál a je určená zkušeným investorům. I proto před spuštěním novinky Revolut v Česku zpřístupnil transakce s CFD a dluhopisy.



Ukázka aplikace Revlut Invest.

Investice zůstávají i v základní aplikaci Revolut. Nadále bude určená pro investory-začátečníky, nabídka produktů je omezená, grafika přehledná, vzdělávací kurzy pomohou začít s investováním. Zkušení uživatelé, kteří jsou schopní vstřebat veškeré dostupné informace a zvládnou i komplikované produkty, mohou své investování posunout na další úroveň v nové aplikaci Revolut Invest.

„S naší aplikací Revolut Invest chceme narušit svět tradičních investičních platforem, které vystavují obchodníky vysokým devizovým kurzům, požadují po nich minimální vklady a účtují jim různé poplatky, například poplatek za nečinnost. My měníme pravidla hry. Umožňujeme našim zákazníkům soustředit se výhradně na investování tím, že šetříme jejich čas a všechny nástroje související s investicemi umisťujeme na jedno jediné a snadno použitelné místo – do aplikace Revolut Invest,“ vyzdvihuje výhody nové investiční platformy Rolandas Juteika, ředitel evropské divize Wealth and Trading ve společnosti Revolut.

Revolut ...je fintech s více než 45 miliony zákazníků po celém světě (v Česku jich je 800 tisíc) a licencovaná evropská banka. S valuací odhadovanou na 45 miliard dolarů jde o jeden z nejhodnotnějších startupů na světě.

Zakladatelé Revolutu Vlad Jacenko a Nikolaj Storonskij

Ve stále rostoucím portfoliu je dostupných více než 4 000 finančních nástrojů od státních a podnikových dluhopisů, komodit, akcií kótovaných na burzách v USA a EHP až po ETF a CFD, k dispozici jsou krátké i dlouhé pozice a poprvé u Revolutu také obchodování s pákovým efektem.