Rezervujete ubytování přes Booking? Dělejte to na telefonu, v mobilní aplikaci dostanete slevu až 15 procent

Rezervační síť Booking.com si bere z plateb hostů přes svou platformu 15 %. Pro některé hotely je to relativně dost, pro jiné zase adekvátní poplatek za to, že nemusí řešit administraci ani vlastní webové stránky. Booking je světový gigant, a to znamená, že se na platformě postupně objevují další a další hotely, tedy i ty, které až dosud odolávaly. Výběr ubytování je tedy stále větší, a vy z toho můžete vytěžit maximum tím, že si ubytování objednáte přes telefon.

Speciální nabídky (nejen) pro mileniály

Booking všem hotelům rozesílá zprávy o tom, že „mohou zvýšit zamluvení ubytování z mobilních zařízení až o 30 procent nabídkou speciálních mobilních tarifů“. Tyto speciální ceny jsou viditelné jen těm, kteří si rezervují ubytování přes mobilní aplikaci, někdy dokonce stačí jen stránky hotelu na Bookingu otevřít v mobilním prohlížeči, a hned jste na lepší ceně. Idea je taková, že lidé, nejčastěji mileniálové (narození mezi brzkými 80. léty až pozdními „devadesátkami“), jsou brání jako uživatelé, kteří s větší pravděpodobností rezervují ubytování právě přes mobilní zařízení.

To ostatně Booking oznamuje i hotelům: „Většina rezervací na naší platformě je učiněna přes mobilní zařízení, takže to, že nabízíte tarify pro mobilní uživatele, vám umožní využít tento potenciál. Zacílení mobilních uživatelů je důležitější, než dříve, protože stále více cestovatelů používá smartphony, když vyhledávají dovolené a cíle budoucích výletů, a často rezervují ubytování spontánně“.

Ukázkový hotel Příklad si můžeme ukázat na náhodně vybraném ubytování. Pobyt vybíráme na pět nocí pro dva dospělé.

Vlevo nabídka v prohlížeči na webu, vpravo stejná nabídka v mobilní aplikaci. U obou jsem byl přihlášený pod stejným účtem Základní cena je 12 420 Kč. S úrovní Genius 3 se dostáváme na cenu 10 243 Kč, v případě mobilní aplikace je vidět částka 9 367 Kč. Sleva je tedy téměř 10 procent. U týdenní dovolené s dětmi můžete při rezervaci přes mobil ušetřit i několik tisíc korun.

Nemusíte být mileniál, a nemusíte vlastně ani pořádně ovládat smartphone, stačí když vám ubytování (po vašem přihlášení) zarezervuje třeba někdo z rodiny. Sleva přes mobil však není automatická, a pokud se s ní u hotelu počítá, není fixní. Booking umožňuje mobilním uživatelům slevit minimálně 10 procent z poptávané částky, ale pro nejlepší výsledky doporučuje slevu 15 procent. Někdy však může být dokonce i vyšší. Nemůžete se na ní ale spolehnout, nemusí být také žádná.

Tyto slevy mohou být navázané třeba na konkrétní termín, kdy je hotel méně obsazený, nebo jej mohou méně navštěvované hotely využít ke své dočasné propagaci. Větší počet návštěv se rovná i většímu počtu (v ideálním případě pozitivních) recenzí. Pokud tedy budete příště rezervovat ubytování přes Booking, podívejte se na stejné ubytování i přes mobil. Cena zde může být, i po započtení slev programu Genius, ještě nižší. A nebo rovnou vybírejte přímo přes mobil, ceny za ubytování nebudou vyšší než ceny uváděné v počítači.

