Rijádské metro, katamarán v Pacifiku či pendolina. Češi expandují s rychlým připojením

Vlaky, autobusy, lodě či autonomní automobily se stávají terči, na které míří mladá česká firma Passengera. Technologické společnosti podnikatele Jana Koláře se daří expandovat na zahraniční trhy, klíčovou zakázku představuje zajištění Wi-Fi připojení cestujícím ve vznikajícím největším světovém komplexu metra v saúdskoarabském Rijádu. Letošní rok je pro podnik důležitý, má se poprvé překlopit do zisku po letech ztrát desítek milionů korun spadajících na vrub investic. Pomoci k zisku mu mají jeho technologie instalované na katamaránu, jenž vozí turisty na atol Bora-Bora, v autobusech FlixBusu nebo pendolinech Českých drah.

Passengera těží z rostoucího komfortu, kterým si konkurují dopravci na zemi i na vodě. Možnost palubního Wi-Fi připojení a mobilního internetu je dnes samozřejmostí. Společnost kromě těchto služeb nabízí také palubní personalizované informační systémy, z nichž se cestující dozvědí informace o trase v živém čase nebo o cílové destinaci. Součástí jsou interaktivní průvodci například ve švýcarských zážitkových vlacích a zábavní obsah, tedy filmy, hudba či audioknihy. Dopravcům dodává Passengera monetizační systémy.

Řádově jednotky milionů dolarů, tedy desítky milionů korun, vložili do firmy investoři Certicon, Tensor Ventures či někdejší spoluzakladatel e-shopu Mall.cz Petr Burcal.

„Důvodem mé investice je především potenciál, který vidím v oblasti digitalizace dopravy, a přesvědčení, že produkt, který Passengera vyvíjí a dodává dopravcům po celém světě, má skvělou perspektivu,“ uvádí Burcal, jenž do firmy spoluinvestoval.

„Podporovat nové technologie a digitální řešení přinášející inovace a zlepšení do světa dopravy je pro mě nejen investiční příležitostí, ale také naplňuje můj osobní zájem o dopravu, ve které vidím dlouhodobě silný potenciál zejména ve spojení s autonomním řízením,“ dodává.

Passengera peníze dosud jen spotřebovávala, značná část šla například na vybudování pobočky v Dubaji. I díky přítomnosti na Arabském poloostrově se osm let starému podniku podařilo získat zakázku na projektu vznikajícího rijádského metra.

„Saúdská Arábie se otevírá a chce být turisticky atraktivní. Aby se mohli turisté pohodlně pohybovat, země musí hodně investovat do infrastruktury. Projekt rijádského metra je obří a je třeba, aby si na sebe vydělal. Proto tamní dopravní autorita zavádí Wi-Fi pro cestující, která nebude zdarma a která umožní příjem z reklam,“ popisuje Kolář.

Spuštění internetového připojení se chystá na březen příštího roku. Zatím největší zakázka Passengery má hodnotu téměř sedm milionů dolarů. Její součástí je i servis hardwaru a softwaru po dobu deseti let. Vznikající rijádské metro má být dobudované letos či v příštím roce, investice do něj měly blízkovýchodní království přijít na zhruba 22,5 miliardy dolarů. Ty půjdou mimo jiné i největším výrobcům vlaků, jako jsou Alstom, Siemens či Bombardier. Jejich vozy i stanice metra budou opatřené technikou Passengery.

„Není to jen o nasazení Wi-Fi do metra, ale o vybudování celkové mobilní datové infrastruktury ve městě. Cílem saúdskoarabského projektu je propojit metropoli s periferií. Aktuálně řešíme navazující projekt, do sítě se má brzy zapojit i flotila devíti set rijádských autobusů,“ dodává Kolář. Přestože se Passengera zaměřuje hlavně na software, dopravcům dodává i hardware, jejž spoluvyvíjí s technologickými společnostmi Advantech a Intel.

„Loni jsme obrat meziročně téměř zdvojnásobili na vyšší desítky milionů korun. Letos čekáme meziroční růst přinejmenším o polovinu. Loni jsme vykázali ztrátu v řádu jednotek milionů korun, letos poprvé vykážeme zisk ve stejném řádu. Máme zakázky za více než 206 milionů a těšíme se na nové projekty,“ říká Kolář.

Zakázky sbírá Passengera i v námořní dopravě. Její systémy fungují na katamaránu pro pět stovek cestujících, převážně turistů, kteří se dopravují mezi polynéským atolem Bora-Bora a přilehlými ostrovy. Na palubním portálu se mohou cestující dozvědět informace o trase nebo cílové destinaci. Podobně jako cestující na trajektech kolem Nového Zélandu. V zemi Passengera nedávno získala i kontrakt za více než sedmnáct milionů korun na vybavení turistických vlaků společnosti KiwiRail.

Službu Wi-Fi na palubě rozšiřuje společnost i pro stovky vozů Českých drah, svého prvního zákazníka. V pendolinech se s Passengerou mohou cestující setkat prostřednictvím informačního systému na obrazovkách, také ale v autobusech FlixBusu nebo ve vlacích maďarské, respektive polské drážní společnosti MÁV a PKP.