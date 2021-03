Roaming v EU zůstane regulovaný dalších 10 let a bude ještě výhodnější

V zemích Evropské unie, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku můžete od 15. června 2017 volat, psát a datovat jako doma. Tehdy vstoupila v platnost nová pravidla „roam like at home“. Evropská komise snížila ceny mobilních služeb v zahraničí na úroveň domácích a zlikvidovala do té doby běžné poplatky za příchozí hovory.

Regulace roamingu probíhala v několika krocích. Hned od roku 2017 platí, že volání a SMS stojí v zemích EU a EHP stejně doma doma. Pokud se ale v zahraničí pohybujete častěji než doma, operátor vám může naúčtovat příplatky až 3,2 eurocentu bez DPH za minutu volání a 1 cent za SMS.

Podobné omezení platí i pro data, kde se navíc musí počítat s FUPem. Kdo má levný a velký datový balíček či rovnou neomezený tarif, operátor mu nemusí umožnit jej v EU naplno využít. Limit se počítá se tak, že se vezme dvojnásobek ceny tarifu bez DPH v eurech a vydělí se regulovanou velkoobchodní cenou za gigabajt, viz článek s příklady.

Ona regulovaná cena dat od června 2017 činila 7,7 eura, ale každý rok cena klesala. Aktuálně jsou to 3 eura a prvního ledna 2022 bude gigabajt za 2,5 eura.

Roaming po roce 2022

K 31. červnu 2022 má současné nařízení přestat platit a hrozí, že by se operátoři mohli opět utrhnout ze řetězu.

Evropská komise proto minulý týden navrhla nové nařízení o roamingu, které to stávající prodlouží o dalších deset let. Cenové stropy se přitom opět sníží, a to nejen u dat, ale také hlasových a textových služeb. Hned od 1. července 2022 by příplatek za minutu volání stál maximálně 2,2 centu, příplatek za SMS pak 0,4 cenu a gigabajt dat by byl za 2 eura. Od 1. ledna 2025 by došlo k dalšímu snížení na 1,9 centu, 0,3 centu a 1,5 eura.

Stávající a navrhované regulované ceny roamingu v EU Termín Minuta hovoru SMS 1 GB dat 15. 6. 2017 až 31. 12. 2017 +0,032 € +0,01 € 7,7 € 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018 6 € 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019 4,5 € 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 3,5 € 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021 3 € 1. 1. 2022 až 30. 6. 2022 2,5 € 1. 7. 2022 až 31. 12. 2024 +0,022 € +0,004 € 2 € 1. 1. 2025 až 31. 6. 2032 +0,019 € +0,003 € 1,5 €

Zatím jde stále jen o návrh, který bude ještě muset schválit Rada EU a Evropská parlament. Mělo by k tomu dojít ještě v průběhu tohoto roku.