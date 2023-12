Rogbid Smart Ring je nenápadný prstýnek. Změří tep, ohlídá spánek a umí ovládat telefon na dálku

Značka Rogbid uvedla na trh svůj první chytrý prsten Rogbid Smart Ring, který hned oblékla do keramiky, která je v nanovrstvě nanesena na antibakteriální nerezové oceli. Prsten na vnitřní straně doplňuje stříbrný nebo zlatý povrch, který nakombinujete do celkem čtyř barevných variant. Sám o sobě má zvýšenou odolnost 5 ATM, takže se rozhodně nebojí vody, a nabízet se bude v celkem osmi velikostech s průměrem od 16,5 do 22,3 mm.



Toto jsou klíčové vlastnosti chytrého prsten Rogbid Smart Ring

Vnitřní snímače slouží pro nepřetržitý monitoring srdečního tepu včetně variability, okysličení krve a tělesné teploty. Prsten dále zjistí kvalitu vašeho spánku, zaznamená vaše sportovní aktivity, ohlídá ženský cyklus a poskytuje údaje o únavě a odpočinku organismu.

Prsten s dotykovými gesty

Velmi zajímavě vypadají gesta, která slouží k ovládání chytrých zařízení prostřednictvím Bluetooth spojením se smartphonem či tabletem. Dotyková plocha prstýnku umožní např. ovládání přehrávání videa a hudbu, přecházení mezi slidy prezentace, mezi stránkami rozečtené knihy nebo třeba na dálku ovládat spoušť spárovaného telefonu. Jediným dotykem a podržením prstu lze taktéž aktivovat režim SOS, který vytočí nouzové číslo.

Na jedno nabití vydrží Rogbid Smart Ring týden běžného používání, a až 30 dní v pohotovostním režimu, pokud jej někde položíte, a zapomenete na něj. Prsten si v případě zájmu objednáte i do Česka, stojí 99 dolarů (cca 2 200 Kč), poštovné je zdarma

Zdroj: Rogbid