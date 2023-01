Rok 2023 a mobily. Blíží se veletrh CES a ani letos nás nemine několik velkých premiér

Po krátkém období vánočních svátků, kdy ani někteří tradiční výrobci nezaháleli, a uváděli na trh své mobilní novinky, je tu rok 2023. A s ním i další dávka zajímavých smartphonů, které se v následujících dvanácti měsících dostanou (možná) i do vaší kapsy. Na jaké mobilní premiéry se letos můžeme těšit? Něco nám říká, že i díky špičkové generaci nových top čipsetů od Qualcommu a Mediateku by to mohlo stát za to.

Vývoj topmodelů trvá průměrně jeden až dva roky, a při uvedení těch loňských na trh měli mobilní výrobci ve velmi pokročilém stádiu vývoje i letošních nástupnických generací. Na jaké novinky se tedy můžeme s naprostou jistotou těšit?

Veletrh CES je doslova za rohem

Už za pár dní nás čeká veletrh spotřební elektroniky CES, který se uskuteční ve dnech 5. až 8. ledna v americkém Las Vegas. I přesto, že CES není určen výhradně pro mobilní zařízení, tu a tam se na něm objeví i mobilní novinky.



Takto bude vypadat Lenovo ThinkPhone

První značkou, která nám na CESu ukáže „něco mobilního“, bude Lenovo. Chystaný Lenovo ThinkPhone má být topmodel, který bude primárně vycházet z čínské Motoroly Moto Edge X40. Dostane hliníkový rám a karbonovou texturu na zádech, na trh by se však mohl podívat po celém světě. Mimo notebooků má Lenovo v rukávu ještě high-end tablet Lenovo Tab Extreme, který bude pohánět čipset Dimensity 9000. Samotný displej tabletu bude mít rozlišení 3 000 × 1 876 pix, dokoupit k němu půjde i přídavná klávesnice se stylusem.

Lenovo Smart Paper bude tablet se Wacom stylusem, u něhož se bude o zobrazování starat elektronický inkoust. Uvnitř tabletu by měl běžet operační systém Android. Čtvrtou novinkou pak bude levnější tablet Lenovo Tab M9 s podporou Dolby Atmos. Mezi další mobilní vystavovatele na CESu patří Samsung, Google, Sony, Asus a další. Moc nového hardwaru neočekáváme, novinky by se měly týkat zejména softwaru a služeb.

Samsung: Galaxy S23 a nové skládačky

Začátkem února nás čeká velká premiéra řady Galaxy S23 od Samsungu, který by měla být i v Evropě kompletně v režii Snapdragon 8 Gen 2. Jihokorejci by měly do telefonů dostat čipsety, které si sami vyrábějí 4nm procesem, oproti variantě od TSMC jsou tyto procesory lehce přetaktované. Uniklé benchmarky však nenaznačují nic, co by mělo znamenat nižší grafický výkon s ohledem na případné přehřívání čipsetu.

Nejočekávanější novinkou bude bezesporu Galaxy S23 Ultra, který by měl nabídnout 200Mpx fotoaparát. Samsung také sjednotí vzhled celé řady, která bude mít na zádech samostatně vystouplé fotoaparáty. A dočkat bychom se měli i satelitní konektivity, která je aktuálně „v módě“.

V srpnu zřejmě dorazí na trh nové skládačky, jmenovitě Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. Po loňském „přešlapování na místě“ očekáváme, že jihokorejci skládací novinky posunou zase o kousek dál. Výkon zajistí Snapdragon 8 Gen 2, a kdo ví, možná, že jihokorejci konečně konečně upraví své skládací displeje tak, aby u nich nebyl tak viditelný překlad. Konkurence to totiž zvládá bez větších problémů.