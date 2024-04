Rok a půl používal prototyp telefonu. Při odinstalaci aplikací nevědomky odstranil i samotný systém

Jeden z uživatelů se na sociální síti X pochlubil kuriózním případem, který ve světě smartphonů nemá obdoby. Nahromadily se mu v telefonu Xiaomi 11 Pro aplikace, a tak se pustil do čištění úložiště, tedy do odinstalace těch aplikací, které už nepotřebuje. Jednou z aplikací je i položka „Android systém“, která je, de facto, velkou částí samotného systému. U běžných telefonů není možné tuto aplikaci odebrat ze systému, ale tomuto uživateli se to podařilo. To, co následovalo, vás asi příliš nepřekvapí. Příběh však má zajímavou dohru.



Co se stane s Androidem, když z něj odinstalujete aplikaci Android systém? Dojde k jeho „zničení“

Co se stane, když odinstalujete v rámci Androidu systémovou komponentu „Android systém“? Zcela nepřekvapivě dojde k tomu, že telefon už nenaběhne. Při pokusu o opětovné naběhnutí telefonu se dozvíte prostou informaci o tom, že „Systém Android byl zničen“. Problémem je však už samotná možnost odinstalace „systému v rámci systému“, která by u běžně dostupných telefonů neměla být možná. Odvážný uživatel takt kontaktoval Xiaomi, výrobce svého telefonu s dotazem, jak se to mohlo stát. Výrobci poskytl IMEI kód svého telefonu Xiaomi 11 Pro a nestačil se divit.

Ukázalo se totiž, že uživatel z Etiopie téměř rok a půl používal prototyp či vývojářskou verzi telefonu, která neměla potřebné ochranné mechanismy. A to přesto, že si telefon, dle svých slov, zakoupil online v běžné prodejní síti. Xiaomi chtělo celou situaci zachránit tím, že mu výměnou za nefunkční testovací telefon nabídlo identický model zdarma, popř. 70% slevu při pořízení některého z novějších modelů. Podle Xiaomi jej stačí donést do některé z prodejen. Problémem je však to, že Xiaomi v Etiopii žádné kamenné pobočky nemá...

Jakou bude mít příběh pro tohoto uživatele dohru, zatím není jasné. My však konečně víme, jakým způsobem lze zničit Android.

Zdroj: Eziosystem32