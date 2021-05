Royole ukázalo natahovací microLED displej pro hodinky budoucnosti

Společnost Royole je v mobilní branži známa zejména tím, že před třemi lety představila vůbec první skládací smartphone Royole FlexPai, čímž vyfoukla prvenství zavedenějším značkám. Většinu vytýkaných nedostatků první generace firma vyladila u modelu FlexPai2, nyní se však Royole vydává do neprobádaných vod. Výrobce představil microLED displej určený pro hodinky budoucnosti. Od stávajících řešení se bude lišit třeba tím, že jej natáhnete a vrátíte zpět do původního stavu!

Na akci 2021 Display Week Symposium Royole ukázalo prototyp 2,7" displeje s rozlišením 96 × 60 pix, který bylo možné bez poškození natáhnout až na 130 procent původní délky, resp. jej bez destrukce konvexně ohnout o 40 stupňů. Ne, natahovací displeje nás u smartphonů v dohledné době rozhodně nečekají, protože tato technologie dosahuje maximální jemnost 120 ppi. V praxi by se tak mohla výrazněji prosadit spíše v segmentu nositelností, kde není jemnost displeje až tak důležitá.

Stejně tak mohou být tyto panely použity v čelních sklech aut či ve slunečních brýlích. Vděčí za to mnohem větší propustnosti (až 70 procent) oproti ohebným OLED displejům. Co se týká hodinek, zakřivený displej jsme viděli poprvé a naposledy u Nubie Alpha. Od té doby se žádný z výrobců neodvážil oznámit podobné zařízení na zápěstí. Kdo ví, možná právě microLED displeje budou tou správnou cestou. Jenže, Royole o dostupnosti svých nových panelů zatím mlčí. Zatím to tedy spíše vypadá na hudbu daleké budoucnosti.

Představovací video skládacího Royole FlexPai 2:

Zdroj Royole