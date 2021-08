Rozborka Xiaomi Mi Mix 4 ukazuje v detailu unikátní displej přes selfie

Xiaomi v týdnu představilo telefon Mi Mix 4, který kromě prémiového zpracování, skvělého fotoaparátu a špičkové výbavy zaujme hlavně selfie kamerkou umístněnou pod displejem. Xiaomi přitom slibuje, že displej nad ní má jemnost 400 ppi a kamerka nebude prakticky vůbec vidět, což byl dosud nevyřešený problém. Telefon si tedy do hledáčku vzal YouTube kanál Zahar Mobile Review, který telefon kompletně rozebral.

Ve videu můžeme vidět kovou konstrukci telefonu rozdělenou do dvou částí, kde ve vrchní najdeme fotoaparáty a základní desku. Prostřední a největší část zabírá na dvě poloviny rozdělená baterie, která je překrytá výraznou cívkou pro bezdrátové nabíjení. Spodní část je pak věnována konektorům a napájení.

Poté, co youtuber odmontoval většinu elektroniky a čelní kamerku, se konečně dostal k samotnému displeji. Ten vypadá na první pohled konvenčně až do chvíle, než jej zkusil prosvítit, aby odhalil transparentní vrstvu nad kamerou, která propouští světlo směrem k fotoaparátu. Zajímavostí je, že to nebyla jediná průhledná část. Telefon má ještě jednu takovou oblast níže pod kamerou, která je určena pro proximity senzor.

Součástí videa je i pohled na výsledek výkonnostního benchmarku AnTuTu, kde telefon exceluje díky procesoru Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Ten telefonu přinesl fantastický výsledek přes 792 tisíc bodů, což jej řadí mezi nejvýkonnější zařízení na trhu.