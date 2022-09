Rozlišení Full HD už příští rok nemusí stačit. Čínští mobilní výrobci zřejmě přejdou na 1,5K displeje

Příští rok by se měl nést ve znamení plošného navýšení rozlišení mobilních displejů. Samsung sice již před lety pokoušel „standardizovat“ rozlišení 3 200 × 1 440 pix, drtivá většina smartphonů však zůstávala a stále zůstává věrná rozlišení Full HD+. To by se však mělo příští rok změnit, minimálně u čínských výrobců, kteří míří na trochu vyšší metu.

Podle leakera Ice Universe má být v příštím roce bráno jako mainstream rozlišení 1 220p, tj. konkrétně matice 2 712 × 1 220 pixelů. Čínské značky se tak i u níže postavených topmodelů dostanou na větší jemnost (přes 440 ppi). Tento formát označovaný jako 1,5K by měl v příštím roce plně nahradit rozlišení Full HD, resp. protažené panely s FHD+ displeji.



Podle leakera Ice Universe přejdou v příštím roce čínské značky z rozlišení Full HD+ (2 400 × 1 080 pix) na 1,5K panely. Ty charakterizuje rozlišení cca 2 712 × 1 220 pix

To se dnes používá u většiny smartphonů, dokonce i u herních telefonů. Pouze ty nejvýkonnější modely se pyšní protaženými panely QHD+. Full HD je přitom ve všech případech přijatelným kompromisem s ohledem na dostatečnou jemnost obrazu a energetickou náročnost při zobrazování.

Samsung v minulosti vyšší rozlišení používal zejména kvůli brýlím Gear VR pro rozšířenou realitu. A protože se telefon vkládal dovnitř brýlí, bylo třeba, aby měl displejový panel co nejvyšší rozlišení. Dnes už tato potřeba vymizela, i přesto by však měly mobilní displejové panely příští rok o něco poskočit kupředu aniž by to nějak výrazně ovlivnilo výdrž na jedno nabití.

Nejoblíbenější telefony s Androidem

Další oblíbené telefony s Androidem

Kvůli této změně je pravděpodobné, že se Full HD brzy stane standardem i pro levnější telefony, kde zatím dominuje rozlišení HD+. Uživatelé, kteří telefon vybírají podle ceny, by tak mohli již v příštím roce dostat do rukou levnější modely s jemnějšími displeji.

Zdroj: Ice Universe