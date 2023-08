Ruské úřady dostaly zařízení s Aurora OS jako náhradu za iPhony. První dojmy jsou neveřejné

Rusko, které je kvůli napadení Ukrajiny, prakticky kompletně odstřiženo od západního světa, se snaží prorazit se svým vlastním operačním systémem Aurora OS. A to proto, že podle ruských úřadů nejsou telefony s Androidem a iOS (v tisku označeny jako „telefony z nepřátelských zemí“) bezpečné. V iPhonech Rusové údajně začátkem června objevili malware, který špehoval vládní činitele, a tak bylo na několika ministerstvech zakázáno používání telefonů od Applu.

iPhony měl už vloni naradit telefon AYYA T1, který však byl absolutní propadák. Nyní se v Rusku začínají testovat nová zařízení, která využívají pouze systém Aurora OS. Vyrábí je několik místních firem, z nichž zdroje zmiňují jen značku Aquarius, konkrétně se jedná o novou generaci smartphonu a tabletu. O specifikacích se zde samozřejmě nehovoří, důležitý je samotný ruský systém Aurora OS. Prvními uživateli jsou senátoři a jejich asistenti a také zaměstnanci aparátu Rady federace.



První telefon s Aurora OS v Rusku díru do světa rozhodně neudělal. Tamní senátoři aktuálně testují novou generaci telefonu a tabletu s Aurora OS od firmy Aquarius. První dojmy jsou zatím neveřejné

V současné době v Rusku testují několik desítek těchto zařízení, a pokud tento „experiment“ dopadne dobře, počty zařízení v oběhu se výrazně navýší. Výstupy z testování zatím nikdo zveřejnit nechce, mezi řádky můžeme číst neochotu přejít na nový systém, v němž zdaleka není všechno dokončeno. Podle zdroje má sice u státních zaměstnanců přechod smysl, ale v rámci běžného uživatelského segmentu se do něj, třeba kvůli absenci jakýchkoliv známých aplikací, nikdo nepohrne. Zařízení s Aurora OS tak zatím slouží jen jako doplněk k „západním“ telefonům.

Značky vyrábějící telefony s Aurora OS Mimo značky Aquarius se výrobě telefonů se systémem Aurora OS v Rusku věnují i značky F+, Scale, INOI, MIG, Qtech a BytErg

Ruská železnice využívá několik tisíc zařízení s Aurora OS pro pracovníky v terénu, zatím však neexistuje žádný nástroj, který by do systému uměl přenést data z Androidu a iOS. Stále se na něm pracuje, a to stejné platí i o ruském cloudovém úložišti, které má být náhradou za cloudy od Googlu a Applu.

Rusové nebudou chtít „prázdné“ telefony

K systému Aurora OS se vyjádřil i Eldar Murtazin, dřívější světoznámý „leaker“ z webu Mobile-Review.com, který je nyní vedoucím analytikem u Mobile Research Group. Podle jeho slov je v Rusku už několik stovek tisíc zařízení s Aurora OS, ovšem samotný systém je jen „doplňkem“ pro státní informační systémy, nejedná se tedy o žádnou konkurenci pro iOS a Android. Pro Auroru zatím neexistují žádné vývojářské nástroje, takže chybí prostředník pro tvorbu aplikací. A pokud Rusko rozhodne o povinném používání telefonů s Aurora OS, budou běžní uživatelé odkázáni doslova na „prázdné“ telefony.

Mluví se o tom, že lidé v Rusku budou v brzké době používat dva telefony. Používání iPhonů a Android pro soukromé využití totiž nikdo nezakázal, a citlivé záležitosti se budou řešit na telefonech s Aurora OS. Vypadá to, že se v dohledné době nic zásadního nezmění. V Rusku se budou i nadále používat stávající telefony (samozřejmě jen jako „soukromé“ telefony), a Aurora OS bude zřejmě jen zástěrka. Cesta vedoucí k jednotnému ruskému telefonu s ruským softwarem je totiž ještě hodně dlouhá.

Zdroj: iz