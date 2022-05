Ruský půst končí. Market RuStore odstartoval, zatím si musí vystačit jen se stovkou aplikací

Ruská skupina VK včera spustila aplikační obchod RuStore, který má být alternativou k aplikačnímu obchodu Google Play, jehož funkčnost je, společně s App Storem, po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu velmi omezená. Kupříkladu přes obchody nejde nakupovat placené aplikace a obsah. A to se samozřejmě týká i ruských vývojářů, kteří přicházejí na tak velkém trhu o nemalé finanční prostředky. Díky uzavřenosti systému iOS nelze nabídnout žádnou alternativu, Androidí uživatelé však mohou v Rusku používat právě nově otevřený obchod RuStore.

Ten vznikl ve spolupráci s Ministerstvem digitálního rozvoje, které si pro jeho vývoj vybralo firmu VK. Ta je známá zejména díky sociální sítě VKontakte, které se přezdívá „ruský Facebook“. Vznik aplikace dále podporovala ruská technologická firma Yandex, bezpečnostní firma Kaspersky Lab či banka Sberbank. Ruský ministr digitálního vývoje Maksut Shadaev uvedl, že nutnost existence ruského obchodu s aplikacemi je „povinnost“, kterou diktují aktuální podmínky trhu. Podle zakladatelů by se měl brzy RuStore stát největším ruským obchodem s aplikacemi.



V RuStoru dominují výhradně ruské aplikace, např. Yandex, Mail.ru nebo třeba ruskou verzi nákupního pomocníka pro AliExpress

A to proto, že se do prázdného místa po Google Play (uživatelé iOS mají zatím smůlu) již vrhlo několik subjektů. V březnu jsme vás informovali o obchodě NashStore (v překladu „Náš obchod“), který akceptuje platební systém Mir. A ten je zase náhradou za karty Visa a MasterCard, které v Rusku nefungují. V NashStoru je od konce března, kdy projekt vznikl, již tisícovka aplikací, a ty mají dle svou vývojářů přibývat každým dnem.

To stejné tvrdí i tvůrci obchodu RuStore, který by měl být brzy povinně předinstalován do všech telefonů nabízených v Rusku. V současné době je v něm ale jen pouze sto aplikací, přičemž část z nich slouží jen k napojení na vládní služby. Obchod v době psaní článku, zejména díky velkému mediálnímu zájmu, spadl, a aktuálně jeho webové stránky nefungují. A na podobně znějících webovkách zase najdete e-shop s iPhony a iPady, logo Applu však na produktech i na webu samotném chybí...

Odliv světoznámých značek a technologických gigantů je v Rusku vidět na všech frontách, je však otázkou, zda se vůbec tyto díry někdy podaří zacelit, a pokud ano, jaká bude kvalita nabízených služeb a zařízení?

Zdroj Reuters, Gamingsym