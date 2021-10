Rychlá pomoc pro návrat do normálu. K čemu je Android Safe Mode, a jak jej aktivovat?

Stažené aplikace dokáží u telefonu s Androidem někdy nadělat pořádnou neplechu. Můžete se stát, že se systém najednou zpomalí, zamrzne, začne vypisovat chyby, nebo se dokonce sám neustále ve smyčce restartovat. Android má však „samoopravovací“ režim, který je znám jako Android Safe Mode, což je do češtiny překládáno jako Bezpečný režim nebo Nouzový režim. Jeho aktivace se liší dle výrobce telefonu, můžete jej vynutit soutiskem tlačítek nebo telefon z běžné verze systému restartovat přímo do režimu Safe Mode.

Kupříkladu, u Samsungů stačí běžně zapnout telefon, a jakmile se objeví první obrazovka s logem výrobce, je třeba podržet klávesu pro snížení hlasitosti. A tu musíte držet až do té doby, než se vám u levého spodního okraje objeví nápis Nouzový režim. Druhou možností je restart přímo ze systému, a to přes vypínací obrazovku, na kterou se dostanete stiskem zamykacího tlačítka. Následně stačí jen podržet prst na ikoně pro vypnutí, a dotykem zvolit položku Bezpečný režim.

Představujeme Safe Mode u Androidu:

Po najetí vás telefon informuje o tom, že pracujete se systémem v Nouzovém režimu, což je zřejmé již na první pohled. Všechny stažené aplikace jsou deaktivované, takže vidíte jen jejich zešedlé ikony. Apky si nespustíte ani z nabídky posledních spuštěných aplikací, přestože vidíte jejich náhledy přesně tam, kde jste u běžného systému skončili. To je však záměrné, protože stačí podržet prst na aplikačním oknu, a můžete se hned dostat k aplikaci a rovnou ji odinstalovat, pokud vám zrovna ona dělá nějaké problémy.

V Google Play si můžete dohledat historii posledních instalovaných aplikací, které můžete začít odinstalovávat jednu po druhé, než dojde k navrácení softwaru telefonu do původního stavu. Do běžného systému se pak dostanete klasickým restartem, popř. kliknete na notifikaci v horní liště, která Nouzový režim deaktivuje. A pokud Safe Mode problém vašeho telefonu nevyřeší, další na řadě bude autodiagnostika hardwaru, kterou nabízí někteří výrobci, nebo obnovení do továrního nastavení, samozřejmě s předchozí zálohou dat. A pokud nepomůže ani to, až tehdy je na řadě servisní středisko...