Rychlé nabíjení a životnost baterie? Nemusí být takové, jak je výrobci prezentují

S technologiemi rychlého dobíjení se v posledních letech roztrhl pytel a výrobci se doslova předhání v tom, jaké výkony dobíjení nabídnou. Zpočátku se zdála jako neuvěřitelná hranice 100 Wattů. Není tomu tak dávno, kdy jsme překonali 120 Wattů. Letos se laťka výrazně posunula až na, ještě před pár lety nepředstavitelných, 200 Wattů, což zvedlo nároky na chlazení telefonu.

Přesto jsou výrobci, kteří i u těchto telefonů slibují nadstandardní životnost baterie. Například nedávno představené iQOO 10 Pro s výkonem dobíjení 200 Wattů slibuje životnost až 1 600 dobíjecích cyklů s tím, že si i po tolika cyklech udrží kapacitu minimálně 80 %. Stejnou životnost u svých baterií slibuje například i Oppo. To je přitom prakticky dvojnásobek obecně udávaných hodnot, při současné praxi si baterie v telefonech zachovávají minimálně 80% kapacitu po 800 nabíjecích cyklech, a to je málo i pro Evropskou komisi.

Jak se ale ukazuje, vše možná není úplně tak, jak to vypadá. Jak na Twitteru upozornil uživatel Andrei F., tyto údaje nejsou úplně přesné. Baterie používané v nejmodernějších telefonech skutečně vydrží zmíněný počet cyklů, ovšem ne při takových nabíjecích výkonech, jako to může u některých výrobců vyznívat. Ve skutečnosti jsou testy organizace TÜV Rheinland, na jejíž hodnoty se výrobci odkazují, standardizovány pro nabíjecí výkony 10 - 15 Wattů.

Nutno také podotknout, že testování těchto baterií probíhá externě, nikoliv vložené do telefonu. Je tedy potřeba brát uváděné informace od výrobců ve správném kontextu. Nutno však uznat, že díky stále modernějšímu chlazení je možné dosáhnout lepší životnosti, než jakou by zvládaly bez něj. Jenže, „laboratorních“ 1 600 cyklů to rozhodně nebude...

Jak jsme testovali 200W dobíjení na iQOO 10 Pro: