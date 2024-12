Rychlé nabíjení smartphonů letos zpomalilo. Některé značky zase jedou ve stále stejných kolejích

Telefony se už nenabíjí tak rychle jako před rokem až dvěma lety nazpátek. Oppo se chlubilo výkonem 100 wattů, Xiaomi uvádělo 120 wattů, a u OnePlus 10T svítila podpora 150W dobíjení přes kabel. Rekordmanem se stalo Realme se u modelu GT5 začátkem roku 2023 pyšnilo dokonce 240W nabíjením, který se však do Evropy nikdy nedostalo. Letošní rok se však nesl ve znamení poklesu maximálních dobíjecích výkonů, také se ptáte, proč?



Realme se v roce 2023 chlubilo 240W nabíjením, jenže do dnešních dní značka v Evropě žádný model s tak rychlým nabíjením nenabídla. Letos se je maximální dobíjecí výkon spíše třetinový

Topmodely od značek Oppo, Xiaomi a Honoru už letos nespoléhaly na tak vysoké nabíjecí výkony, a vystačily si výkonem okolo 80 wattů. Důvodů meziročního poklesu dobíjecího výkonu může být hned několik, konkrétně se zřejmě jedná o kombinaci dvou základních faktorů – nových typů baterií a současného nutného omezení jejich zahřívání při nabíjení.

Nové baterie i teplota

Do telefonů se stále častěji dostávají křemíko-uhlíkové baterie, které při stávajících rozměrech nabídnou vyšší energetickou hustotu, což se odráží v její vyšší kapacitě. Technologii, která má řadu výhod, však v aktuální generaci trochu sráží to, že při teplotních změnách baterie opakovaně relativně výrazně mění své rozměry (kontrakce a expanze). A protože určitě i vy víte z první ruky, jak horký může být telefon při nabíjení, museli výrobci, v některých případech výrazně, snížit maximální dobíjecí výkon přes kabel.

Abychom však jen nekritizovali, 80 wattů je při nabíjení telefonů absolutně dostatečný výkon, který často umožní nabít telefon z nuly na sto za dvacet až třicet minut. Problém to však může opět znamenat v době, kdy se na trh dostanou akumulátory s daleko větší kapacitou, než 5 000 mAh. A právě to by se mělo stát v příštím roce. Za současného stavu by se tak nabíjení nových velkokapacitních baterií mohlo přiblížit jedné hodině, což už by nebylo tak pohodlné, jako dříve.

Je zřejmě jen otázka času, než se rychlonabíjení mobilních baterií opět dostane přes metu 100 wattů. Bude však záležet na tom, jak výrazně budou výrobci investovat do dalšího výzkumu a vývoje křemíko-uhlíkových baterií, které jsou teprve na svém začátku.

Na trhu však existují značky, které zvyšující rychlost nabíjení v posledních letech, a jeho letošní pokles, vůbec nezaregistrovaly. Konkrétně máme na mysli jihokorejský Samsung, který už od roku 2019 nabízí u vybraných modelů jako maximum 45W dobíjení, které však není o mnoho rychlejší, než základní 25W nabíjení. Samsung tak pět les s rychlostí nabíjení nic neudělal, a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo příští rok v nové „eskové“ řadě něco změnit.

Jenže, možná už je na čase, aby se Samsung u baterií konečně rozhýbal. Díky novým „hladovějším“ čipsetům nemusí kombinace 5 000mAh baterie a 45W nabíjení v příštím roce stačit. Tedy pokud nechcete na nabití telefonu čekat hodinu a 20 minut...

Via Trustedreviews, Sciencedirect