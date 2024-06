Rychlé nabíjení znamená po letech trochu něco jiného. Android posune hranici ze 7,5 na 20 Wattů

Když dnes zapojíte stávající smartphone s Androidem do nabíječky, v drtivé většině případů vás bude notifikace nebo zpráva na displeji informovat o tom, že probíhá „rychlé nabíjení“. Android se však z tohoto úhlu pohledu trochu zastavil v čase, protože pod pojmem „rychlé“ si systém představuje nabíjení o rychlosti minimálně 7,5 Wattů. A to zvládají i úplně ty nejobyčejnější nabíječky u základních telefonů. Pomalé dobíjení je pro něj výkon do 5 Wattů. Cokoliv uprostřed bere jako normální dobíjení. Asi i vám je jasné, že po letech nastal čas na změnu.



Google se v představách rychlonabíjení Androidů zastavil v roce 2007. Jako rychlé nabíjení bere výkon 7,5 Wattů a vyšší, pomalé dobíjení má výkon nižší než 5 Wattů. Cokoliv mezi je bráno jako normální rychlost nabíjení. Dnes jsou však výkony nabíjení úplně někde jinde

Hranice rychlosti nabíjení, které prozradí, zda je normální, pomalé nebo rychlé, jsou zavedené přímo do systému Android. Systém podle pevně daných hodnot výkonu uvede na pravou míru rychlost dobíjení. Limity si sice výrobci mohou u svých nadstaveb změnit, aby odpovídaly jejich nabíječkám, ne vždy tak ale činí. A tak je řada na Googlu, který po letech konečně uvede rychlé nabíjení ve vyššíh (reálnějších) hodnotách. Třeba proto, abyste u veřejných nabíječek (pokud se k nim troufáte připojit) měli představu o tom, jak rychle se váš Android nabíjí.

Rychlost nabíjení zůstává stejná

Od Androidu 15 bude za rychlé nabíjení bráno to, které má výkon alespoň 20 Wattů. Tento limit zřejmě nebyl vybrán náhodou, protože pokrývá rychlé nabíjení u Pixelů (27 až 30W) i u Samsungů (25W). Uživatelé tak budou na první pohled vidět, zda se jejich telefon nabíjí rychle nebo běžným výkonem. A to znamená cokoliv pod 20 Wattů. Nový limit ještě není součástí třetí betaverze Androidu, ale očekává se, že se do něj dostane v některé z budoucích verzí.

Google však má ideální možnost, jak informaci o rychlosti nabíjení ještě vylepšit. Limit 20 Wattů je pro novodobé smartphony stále příliš nízký. Vůbec bychom se nebáli klasifikace, která by na Androidu univerzálně definovala rychlost nabíjení třeba po každém nárustu 20 Wattů. Mohlo by se třeba jednat o „ještě rychlejší nabíjení, superrychlé a ultrarychlé nabíjení“. 80 Wattů dnes začínají nabízet už telefony střední třídy, a pro úplnou představu tak zvýšení limitu na 20 Wattů nemusí stačit. Ještě když je maximální nabíjecí výkon u některých telefonů až 240W...



Pojem „rychlé nabíjení“ není jen jednorázová informace na displeji. Pracuje s ním i samotný systém. Rychlé nabíjení můžete u Androidů ručně vypnout, popř. se může dočasně deaktivovat při zapnutí úsporného režimu.

Tato změna v Androidu však nic neudělá se samotnými nabíjecími výkony. Ostatně, ani výkon ve Wattech nemusí být jasným měřítkem rychlosti nabíjení. U Samsungů, které podporují 45W dobíjení, můžete čekat kratší čas dobití oproti základnímu 25W adaptéru jen o pár minut, papírově byste však čekali daleko větší rozdíl. V některých případech může mít zase 80W nabíjení stejný čas plného dobijí baterie identické kapacity jako nabíječky o nižším výkonu.

Nehledě na to, že spousta výrobců nabíječky už do telefonů nepřibaluje, a uživatelé si je často musí dokoupit, aby mohli dosáhnout deklarovaných nabíjecích výkonů. V opačném případě se dostanou v režimu kompatibility na nabíjení o nižším výkonu. A i nový limit by mohl prozradit třeba i to, že nepoužíváte originální nabíječku.

