Rychlost uploadu se přiblíží rychlosti stahování. Vodafone, Qualcomm a Xiaomi otestovali novou funkci 5G

Při posuzování rychlosti mobilních sítí se většinou automaticky hledí na vyšší hodnotu z dvojice download–upload, tedy na stahování. V mobilních sítích bez ohledu na jejich generaci jsou rychlosti přenosů v uvedených dvou směrech asymetrické, download může být třeba až 10× rychlejší než upload. To má změnit použití 5G sítí a jedné jejich nové funkce, kterou otestovala britská operátorská skupina Vodafone, spolu s výrobcem smartphonů Xiaomi a jeho dodavatelem čipsetů Qualcommem.



Na telefonu Xiaomi s čipsetem Snapdragon 8 Gen 3 otestovali technici Vodafonu rychlejší upload na 5G síti

Testovalo se v síti Vodafonu v Německu a ve Španělsku. Pro testování se použil blíže nespecifikovaný smartphone Xiaomi, který je vybaven čipsetem Snapdragon 8 Gen 3 a v Evropě bude uveden ještě v tomto roce – dá se předpokládat, že půjde o jednu ze dvou v Číně již představených novinek Xiaomi 14 nebo Xiaomi 14 Pro.

V prvním evropském testu 5G technologie pro nahrávání dosáhli Vodafone, Qualcomm a Xiaomi maximální rychlosti uploadu až 273 Mbit/s. Většina současných smartphonů nebo domácích modemů je přitom schopna průměrné rychlosti nahrávání 100 Mbit/s, a to samozřejmě ještě v závislosti na pokrytí a vytíženosti mobilní sítě v daném místě. Vylepšená 5G technologie tak pomůže srovnat rychlost stahování a nahrávání dat z koncových zařízení (terminálů) na podobnou úroveň.

Potřeba rychlejšího uploadu

To se může hodit v době, kdy mobilní zařízení už dávno nejsou jen pasivním nástrojem pro konzumaci obsahu, ale naopak obsah, často náročný na velký objem dat, sama vytvářejí. Vzrůstají nároky právě na uploadování videí na sociální sítě, ukládání dat do cloudu, streamování a další činnosti. Blízkou budoucností má být i intenzivnější využívání rozšířené a virtuální reality nebo hraní náročných multiplayerových her. Potřeba rychlejšího uploadu bude narůstat.

Zrychlení uploadu je jednou z funkcí tzv. samostatně stojící 5G sítě (5G SA – Stand Alone), která už nesdílí stejné jádro sítě se starší 4G technologií, a jedná se tak fakticky o plnokrevnou 5G síť. Těch zatím u evropských operátorů v komerčním provozu mnoho neběží. Konkrétně se využilo funkce UCA (Uplink Carrier Aggregation) slučující pásma pro upload společně s přepínáním Tx. Funkce kombinuje více přenosových kanálů podporovaných smartphonem a mobilní anténou a musí být podporována nejen z úrovně jádra, ale i radiové části sítě (mobilních vysílačů).

Zatímco současné smartphony mají z pohledu modemu, jenž je součástí čipsetu, vyhrazeny pro nahrávání dat na síť (upload) jen jeden nebo dva kanály, z nichž každý nabízí přibližně rychlost 100 Mbit/s v závislosti na tom, kde se uživatel nachází (uvnitř budov nebo na přelidněných místech dochází ke snížení kapacity i rychlosti), funkce UCA s Tx přepínačem pomůže zvýšit rychlost uploadu o 35 až 54 % v závislosti na vzdálenosti mezi smartphonem a mobilním vysílačem.

Úspěšné testy proběhly ve španělském městě Ciudad Real v tamní testovací 5G síti a také v komerčně dostupné 5G SA síti Vodafonu v německém Hannoveru. Skupina Vodafone zároveň testuje 5G technologie ve vysokofrekvenčním pásmu 6 GHz a také zkouší nový software pro připojená zařízení, která nepotřebují tak vysoký výkon jako smartphony – např. chytré hodinky, čtečky kreditních karet a přenosné routery.