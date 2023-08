Rýsují se povinné podmínky pro skládačky. Výrobci budou muset garantovat výdrž pantu i updaty

Ve světle nedávného testu skládacích véček Galaxy Z Flip5 a Motoroly Razr 40 Ultra plánuje Google určitou „standardizaci“ skládaček s operačním systémem Android. Podle Mishaala Rahmana, který na svém Twitteru pravidelně odkrývá nové i připravované funkce Androidu, chce Google u skládaček brzy zavést jednotná pravidla. A je pravděpodobné, že je nebude nijak komunikovat s širokou veřejností, ale pouze přímo s mobilními výrobci.

Tzv. „Foldable Quality Review Process“ se má týkat hned několika stěžejních záležitostí. Tou nejdůležitější je samozřejmě pant, který musí vydržet nejméně 200 tisíc složení a rozložení. To je ostatně meta, kterou u svých skládaček uvádí Samsung, značka Oppo se u svých modelů nebojí uvádět metu 400 tisíc přeložení. Jenže, i kdybychom vzali v potaz limit nastavený Googlem, při stovce přeložení denně by měl pant vydržet více než pět let.



Stejné podmínky, rozdílné výsledky. Z Flip5 vydržel přes 400 tisíc přeložení, Razr 40 Ultra ani ne polovinu. Právě na tyto rozdíly v odolnosti pantu si Google brzy posvítí

Googlu ale tato základní meta nestačí. Po výrobcích bude požadovat, aby měly panty po 200 tisících přeloženích „tuhost“ na úrovni minimálně 80 procent původního stavu. Google je tedy striktně proti tomu, aby se panty postupem času nějak výrazně „uvolňovaly“. To by měly být zatím všechny základní hardwarové požadavky, jedná se však jen o začátek, a dá se se předpokládat, že další požadavky na minimální konfiguraci Google přidá postupem času.

Dvě generace Androidu a tři roky záplat

A pak je tu softwarová stránka věci, v rámci které mají OEM výrobci povinně u skládaček s Androidem nabídnout minimálně dvě velké aktualizace systému a tři roky bezpečnostních záplat. Oproti běžným Androidům tak Google přidá rok bezpečnostních updatů navíc, což je však, vzhledem k výrazně vyšším pořizovacím nákladům skládaček, stále málo. Naštěstí tuto metu spousta výrobců, např. Google, Samsung nebo Oppo, hravě překonává.

Podmínky minimálních updatů jsou mezi řádky zacíleny zejména na další čínské značky, které do Evropy své skládací modely zatím nedodávají. A po zavedení těchto pravidel budou mít tito výrobce další důvod, proč na svých pravidlech nic neměnit. Xiaomi, Vivo nebo Honor mají totiž v Číně dostatečný odbyt, a tak své skládačky v Evropě prakticky nepotřebují nabízet.

