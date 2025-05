Jak z Apple Watch udělat Garminy. Aplikace WorkOutDoors zastoupí i chybějící tlačítka

Pokud vedle sebe postavíme hodinky Apple Watch a Garmin, záhy zjistíme, že vestavěné aplikace od Applu mají řadu omezení. Nemají natolik bohaté možnosti přizpůsobení a samozřejmě těmto hodinkám chybí i užitečná hardwarová tlačítka. To vše ale můžete nahradit softwarově. Aplikace WorkOutDoors na Apple Watch dostane to, co vám na nich až doposud chybělo. Musíte však počítat s tím, že rozhraní aplikace může být zpočátku matoucí a že konfigurace dat, která si na displeji hodinek chcete při různých aktivitách zobrazit, určitě chvíli zabere.



Takto mohou vypadat hodinky Apple Wath při cvičení s aplikací WorkOutDoors

Třeba při běhání si na displeji Apple Watch můžete nechat zobrazit mapu nebo si ji stáhnout do offline režimu. Korunkou mapu přibližujete nebo oddalujete. V mapách vidíte historii své polohy a kompas, který ukazuje k místu, kde jste začali. Ano, mapa je malá, ale stačí rychlý pohled a máte představu o tom, kam až jste doběhli. Mapou můžete pohybovat, potažením mimo ni doleva nebo doprava přepínáte na další datové obrazovky. Dlouhým stisknutím displeje pozastavíte aktivitu, kterou můžete z této obrazovky zároveň ukončit.

Vše si detailně upravíte

Do aplikace v hodinkách si pomocí mobilní aplikace nastavíte i další zkratky. Třeba na dvojité nebo trojité klepnutí na displej, při zatřesení hodinkami, soutisku korunky a bočního tlačítka, apod. Právě tímto aplikace úspěšně bojuje proti chybějícím hardwarovým tlačítkům. Třeba nový intervalový trénink, k němuž mají některé hodinky dedikované tlačítko, můžete vyvolat dvojitým poklepáním na displej hodinek.



Aplikacce WorkOutDoors v App Storu a ukázka komplexního nastavení obrazovek u různých typů aktivit. Data o cvičení si zobrazíte ve stejnojmenné aplikaci v iPhonu nebo je exportujete do Apple Zdraví nebo do Stravy

V mobilní aplikaci si dále do maximálních detailů upravíte informační obrazovky při různých aktivitách a to od typu údaje až po jeho umístění a podobu, velikost písma apod. Možnosti personalizace jsou obrovské, což některé možná na první pohled odradí. Pokud si však chcete „hrát“ s daty, máte zcela volnou ruku. A pokud by to pro vás bylo příliš složité, jsou připravené přednastavené obrazovky s nejdůležitějšími informacemi. Podstatné je ale to, že co změří Apple Watch, to si můžete nechat zobrazit na datových obrazovkách.

Aplikace WorkOutDoors podporuje obrovské množství různých aktivit, na které si jen vzpomenete. Po cvičení jsou data zaznamenaná přímo v mobilní aplikaci, ze které můžete cvičení exportovat třeba do Stravy nebo aplikace Apple Zdraví. Na její používání se nic nemění, jen to, že data aktivit a cvičení bude poskytovat jiná aplikace než ta od Applu.

Předplatné naštěstí chybí

Celkově vzato je aplikace koncipovaná tak, aby překlenula prostor mezi hodinkami Garmin Forerunner a Apple Watch u „téměř“ sportovců. Profesionální běžci určitě i nadále ocení fyzická tlačítka a velmi dlouhou výdrž baterie, WorkOutDoors však dokáže vyřešit komplexnější zobrazení dat při cvičení a částečně nahradí i tlačítka.

Podobně vypadající aplikaci by rozhodně srazil model předplatného, WorkOutDoors je však k dispozici na App Storu za jednorázový poplatek 199 Kč. Aplikace má navíc vysoké hodnocení 4,7 z pěti možných. Pokud se nechcete vzdát Apple Watch, ale jsou vám blízké Garminy, můžete většinu hlavních zádrhelů vyřešit právě touto aplikací. Výdrž Apple Watch však nijak nevyřeší, na druhou stranu uživatelé nepozorují ani opačný trend, že by se Apple Watch při jejím používání vybíjely nějak rychleji.