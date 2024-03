S bezdrátovým teploměrem Meater 2 Plus ugrilujete dokonale šťavnaté maso. Má i mobilní aplikaci

Pomalu ale jistě se blíží období grilování, kdy kromě buřtů, klobás a další uzenin budou na roštech končit také steaky. Jenže jak je připravit tak, aby byly přesně takové, jak si je přejeme konzumovat? Důležité jsou dva faktory: čas a správná teplota. Zatímco čas můžete odpočítávat pomocí hodinek či mobilu, změřit správnou teplotu může být trochu oříšek.

Právě na řešení tohoto problému se zaměřuje bezdrátový teploměr na maso Meater 2 Plus, který lze pomocí Bluetooth 5.2 spárovat s aplikací v chytrém telefonu. Proti předchozím generacím se vyznačuje zvýšenou odolností vůči vysokým teplotám (až do 550 °C) a odolností proti kapalinám, takže ho lze vložit téměř do čehokoli – dokonce i do fritézy či nad otevřený oheň.

Bezdrátový teploměr na maso Meater 2 Plus

Pět čidel vládne všem

Jádro sondy tvoří pět čidel schopných měřit teplotu, což je zásadní rozdíl proti většině teploměrů, které nabízejí měření prostřednictvím několika samostatných sond. Na špičce se nachází senzor, který snímá okolní teplotu grilu, udírny nebo trouby. Teploměr je kompletně bezdrátový, což znamená, že veškerá elektronika se nachází uvnitř sondy, takže nejsou potřeba žádné kabely.

Součástí balení je nabíjecí základna. Když do ní teploměr umístíte, indikuje průběh nabíjení prostřednictvím LED. Během pouhých patnácti minut dokáže nabít měřicí sondu až na 12 hodin provozu. Jako zdroj energie v nabíjecí základně působí jedna mikrotužková (AAA) baterie, která by měla vystačit až na dva roky běžného používání.

Samotná sonda má tvar jehly o průměru 5 milimetrů a její vnější povrch je vyroben z kovu. Funguje tak, že ji jednoduše zapíchnete do masa a ona měří teplotu na několika místech. V případě potřeby ji lze snadno vyjmout a zapíchnout do jiné části. Výrobce deklaruje přesnost ± 0,3 °C.

Propojení s aplikací

Sondu je možné (a vlastně i nutné) spárovat s aplikací Meater, která je dostupná zdarma pro zařízení s operačními systémy Android a iOS. V základním rozhraní zobrazuje požadovanou teplotu, teplotu uvnitř masa a okolní teplotu. Dokáže také vypočítávat čas, který zbývá do dosažení cílové hodnoty.

Kromě toho vykresluje grafy vyjadřující vývoj naměřených hodnot v průběhu času, díky čemuž má majitel přehled o tom, zda teploty stoupají tak, jak mají. Když je maso hotové, aplikace aktivuje na telefonu zvukové a vizuální upozornění, díky čemuž si budete moci vychutnat ten nejšťavnatější steak, kuře, krůtu, rybu nebo cokoliv, na co máte právě chuť.

Bezdrátový teploměr na maso Meater 2 Plus

Zajímavostí je funkce Systém Guided Cook poskytující informaci o tom, jak dlouho máte jídlo připravovat, kdy ho sundat z grilu nebo vyndat z trouby a jak dlouho byste ho měli nechat odležet. V aplikaci stačí zvolit typ masa a požadovaný stupeň propečení. Pak už jen budete muset počkat stanovený čas.

Bezdrátový teploměr na maso lze pořídit na oficiálních stránkách výrobce. Jeden kus zde přijde na 129 eur (v přepočtu asi 3 250 Kč), přičemž objednat lze i na českou adresu s tím, že poštovné je při doručení kurýrní službou DHL zdarma. Platit lze platební kartou nebo přes PayPal. Produkt lze koupit také v několika českých e-shopech, kde cena začíná na 3 388 Kč.