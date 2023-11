S chytrými prsteny se roztrhl pytel. Tato novinka změří okysličení krve, srdeční tep a nezatíží peněženku

Chytré prsteny se na trhu pomalu hlásí o slovo, ovšem stále se čeká na to, až je nabídne (a patřičně zpopularizuje) jeden z velkých mobilních výrobců. Do té doby se jedná spíše o projekty menších firem, což platí o prstenu Circular Ring Slim. Cenově dostupné zařízení je nyní k dispozici pro předobjednání za 234 EUR (5 600 Kč), a k prvním zájemcům dorazí letos v prosinci, resp. nejpozději v lednu příštího roku. Jedná se o navíc o limitovanou edici, která se bude nabízet jen v omezeném množství kusů.



Funkce cenově dostupného chytrého prstenu Circular Ring Slim

Circular Ring Slim je nositelnost, která je určena pro ty, kteří chytrý prsten ještě nikdy nenoslili. Váží pouhé dva gramy a lze jej objednat v několika velikostech. Prsten automaticky měří srdeční tep a jeho variabilitu v rámci v noci a dne. Počítá se i s měřením okysličení krve i s detekcí spánku. V noci prsten navíc zaznamená frekvenci dýchání, a u některých měření si pomáhá i naměřenou teplotou.

Prsten se svými nositeli komunikuje prostřednictvím mobilní aplikace (pro Android a iOS) popř. vibracemi. Ty vás dokonce mohou zbudit místo běžně používaného budíku telefonu. Na těle prstenu je ještě umístěno jedno akční tlačítko. Na jedno nabití vydrží až pět dní, z nuly na sto jej dobijete za 45 minut pomocí nabíjecí podložky. Po objednání prstenu dorazí do dvou týdnů vzorkovník velikostí, abyste určili jeho správnou velikost (US 6 - US 13).

Představení prstenu Circular Ring Slim: