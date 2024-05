S hodinkami Polar půjde bezkontaktně platit, dokonce i v Česku. Stačí přicvaknout nový řemínek

Značka Polar až dosud u svých hodinek trestuhodně opomíjela možnost bezkontaktního placení, díky čemuž hodinky zaostávaly a konkurencí. Tento nedostatek však zmizel s příchodem tzv. platebních náramků.

Jedná se o speciální řemínky k hodinkám Polar Unite, Ignite, Pacer, Pacer Pro (s adaptérem), Grit X, Vantage a Vantage V2 a V3 (s adaptérem), které u hodinek zprovozní bezkontaktní placení. Pásky jsou k dostání ve dvou velikostech, a za platebním řešením stojí švédská firma Fidesmo.



Vypadají jako běžné řemínky, ale drobná značky znamená pravý opak. Tzv. platební pásek vznikl ve spolupráci se švédskou firmou Fidesmo. Hodinkám Polar přidá bezkontaktní placení, v Česku s nimi zaplatíte přes Curve a Wallester

Pásky pro hodinky Polar můžete na webu značky zakoupit ve 20mm či 22mm podobě za jednotnou cenu 1 490 Kč. Na webu značky se ale dozvídáme, že mají řemínky standardní uchycení, takže by mohly teoreticky umožnit bezkontaktní placení třeba i u jiných značek hodinek. Ověřeno to však ale nemáme. Součástí řemínků je NFC čip, s nímž v rámci úvodního nastavení komunikuje mobilní aplikace Fidesmo Pay. Tu si bezplatně stáhnete z App Storu nebo z Google Play. Po propojení karty (do pásku se uloží jen platební token) pak už stačí k terminálu přikládat, ne displej hodinek, ale řemínek v místě, kde je umístěn logotyp bezkontaktního placení.

V Česku je možné do hodinkového pásku přidat karty Curve a Wallester. Idea jednorázových platebních nositelností však není nikterak nová. Ve světě se běžně používají např. platební prstýnky, např. značek Quantic, Evering nebo Twinn. Ty nemají žádnou jinou funkci, umožňují skutečně jen bezkontaktní placení.

Zdroj: ibsintelligence