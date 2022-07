S iPhonem budete mít na seznamkách největší úspěch. Jaké značky byste ale zmiňovat neměli?

Může mít smartphone vliv na milostný život člověka? Ač se na první pohled může zdát, že jde o naprosto neslučitelné světy, ve skutečnosti nejnovější studie tvrdí, že vliv mají. Výzkum byl proveden v období od března do června 2022, kdy pro tento účel byly vytvořeny účty na různých seznamkách po celém světě. V každém profilu byla zmíněna nějaká značka telefonu, případně byly použity i selfie fotografie z konkrétního modelu.



Tyto smartphony, značky nebo produkty mají největší úspěch na najití protějšku na seznamkách (obr.: Money Super Market)

Poté výzkumníci analyzovali výsledky profilů v 10 zemích, kde měly přidané technologické značky na profil největší vliv, a porovnali je s profily bez zmíněné značky, telefonu či produktu. Po tisících interakcí napříč všemi seznamkami sesbírali data a sestavili průměrně výsledky mezi aplikacemi a pohlavími.

Nejoblíbenější Apple iPhony

Další oblíbené Apple iPhony

Tím se vracíme k úvodní otázce, zda technologie může pomoci s milostným životem a odpovědí je jednoznačné „ano“. Profily na seznamkách, u kterých byly zmíněné některé technologie, měly v průměru o 38 % větší úspěch na získání shody s protějškem než ty bez ní. Nejvíce to bylo znát u uživatelů Applu, jehož značka byla jednoznačným tahounem celé studie.

Apple táhne, BlackBerry vůbec nezmiňujte

V případě profilů, u kterých byl zmíněný Apple iPhone, vzrostl úspěch na seznamkách o 82 %. Skvělý nárůst shod s protějšky byl i u hodinek Apple Watch, kde byl nárůst o 76 %. Dokonce i při zmíněných Apple AirPods na profilu vrostly shody o 64 %. Výrazně pozitivní vliv měl na účty seznamek i Fitbit s 32% navýšením nebo Samsung s 19 %.

Byly ale dokonce značky, při jejichž zmínění si účty vedly naopak výrazně hůře než bez nich. K hledání známosti online rozhodně nezmiňujte, že jste fanoušci BlackBerry. Účty s ním totiž měly o 77 % méně shod než ty bez něj. Na seznamkách se nedařilo ani účtům zmiňující čínské značky telefonů. Například profilům se značkami Huawei či Oppo uškodil v úspěchu o 24 respektive 22 %, než kdyby nebyla zmíněna žádná značka.

Selfie podle Dxomarku

Smartphony mají ale vliv i na vzhled profilové fotky. Součástí studie byl i slepý test na 1000 uživatelích, kterým předložili selfie pořízené ze smartphonů Apple iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro a Samsung Galaxy S22 Ultra. Tyto telefony jsou totiž populární v mnoha zemích a jak studie zmiňuje, mají i skvělé hodnocení selfie v žebříčku Dxomark. Nejlépe dopadly selfie z Pixelu, které upřednostilo 44 % respondentů, druhý skončil Samsung se 32 % a třetí iPhone (24 %), což shodou okolností odpovídá pořadí těchtěo telefonů ve zmíněném testu selfie u DxO Mark.



Takto se líbily selfie profilovky z těchto populárních telefonů. Pořadí dle studie překvapivě odpovídá v testu selfie kamer DxO Mark

Kromě technologií studie zmiňuje i města, kde měly některé z nich velký podíl. Nejlépe technologie fungovaly v San Franciscu a překvapivě v případě zmínění Apple Watch, které zlepšily úspěchy profilů v daném městě o 59 %. V New Yorku nejvíce fungovaly AirPods se zvýšením o 51 %. V Londýně pak největší vliv na úspěch měl iPhone, a to až o 40 %. Co tedy dělat, když si nemůžete nikoho najít? Dle studie si kupte iPhone a odstěhujte se do zahraničí. Ve skutečnosti ale to ale bude určitě trochu komplikovanější a jen telefon stačit nebude.

