S iQOO 10 Pro jsme vyzkoušeli 200W dobíjení. Rychlost si zamilujete, teploty se přitom bát nemusíte

Už se z toho pomalu stává takový takový náš miniseriál. Za poslední měsíce jsme si ukázali hned několik telefonů, které se chlubily rekordně rychlým dobíjením. Zatímco ještě pár let zpět jsme nadšeně vítali 66W nabíjení, v uplynulých měsících jsme postupně zdolali metu 120 i 150 W. Co tu tedy máme dál? Odpověď přináší iQOO 10 Pro.



iQOO 10 Pro má i povedené zpracování. Oficiálně telefon opět designově spolupracuje s automobilkou BMW, ale u tmavé verze to příliš nepoznáte. Maximálně na nenápadném karbonovém vzoru u modulu fotoaparátu.

To jako první telefon na trhu přináší podporu 200W dobíjení. Toho dosáhl kvůli rozdělené 4 700mAh baterii i díky rozumně velké GaN nabíječce, která je schopna dodávat vysoký proud až 10 A. Telefon je tak v ideálních podmínkách možné zcela dobít za pouhých 10 minut. Nabitý tak bude dříve, než si vypijete ranní kávu.



Průběh dobíjení telefonu iQOO 10 Pro. V běžných domácích podmínkách se telefon dobil cca za 11 a půl minuty.

My jsme rychlost nabíjení testovali celkem 2×. Jednou před kamerou, v teplém podkroví v redakci, kdy se nám telefon podařilo nabít do plného stavu cca za 14 a půl minuty. Doma v klidnějších podmínkách, kde už takové teplo nebylo, se nám dokonce podařilo dosáhnout času 11 a půl minuty. Na druhou stranu v obou případech byl telefon v režimu letadlo. I tak ale můžeme bezpečně prohlásit, že jde v této disciplíně o jednoznačného rekordmana.

Nejoblíbenější smartphony Vivo

Vivo Y33s 8GB/128GB nabízí 62 obchodů za ceny od 4 932 Kč Porovnat ceny

vivo Y21s 4GB/128GB nabízí 66 obchodů za ceny od 4 186 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené smartphony Vivo

Rychlík s kvalitním chlazením

Kromě drátového nabíjení je podporováno i 50W bezdrátové dobíjení, ovšem k dosažení tohoto výkonu je nutné dokoupit originální bezdrátovou nabíječku od Vivo. Kdo by měl kvůli vysokým výkonům strach o životnost baterie, jistě ho potěší, že díky kvalitnímu chlazení slibuje výrobce životnost až 1 600 nabíjecích cyklů. To by mohlo vystačit zhruba na 4 roky běžného provozu, což je pravděpodobně déle, než na jakou dobu si člověk telefon běžně kupuje.



Teplotní mapa při nabíjení telefonu ukazuje, že je teplo efektivně rozváděno po celé ploše telefonu.

To, že chlazení skutečně funguje, si můžete ověřit v našem videu s termokamerou, kdy po celou dobu nabíjení povrchová teplota telefonu ve zhasnutém stavu nepřekročila 43 °C. Pro zajímavost si můžete na videu všimnout, jak dokáže teplotu telefonu skokově navýšit například rozsvícení displeje. Po dokončení nabíjení jsme zkontrolovali také teplotu uvnitř telefonu, která dle integrovaného snímače činila 50 °C. Co je klíčové, je i to, že je teplo díky kvalitnímu chlazení rovnoměrně rozprostřeno po celé ploše telefonu, a nejsou zde žádné body s výrazně vyšší teplotou.

Nešetřilo se ale ani na zbylé výbavě. Přítomen je zde 6,78” LTPO displej QHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Výkon pak obstarává nejvýkonnější procesor od Qualcommu - Snapdragon 8+ Gen 1 doplněný o 12 GB RAM a 256GB úložiště. Pochválit opět musíme i velkou a hlavně rychlou čtečku otisků prstů, která je ultrazvuková.



Ukázka prostředí čínské nadstavby OriginOS.

Fotoaparát je tu trojitý, přičemž hlavní i ultraširokoúhlý objektiv nabízí vysoké rozlišení 50 Mpx. Ten primární se však může navíc chlubit i gimbalovou stabilizací, kterou už od Vivo dobře známe. Trojici pak doplní teleobjektiv s netypickým rozlišením 14,6 Mpx. Pro zpracování obrazu pak telefon používá vlastní čip Vivo V1+, který jsme mohli vidět u jiných vlajkových modelů Vivo.

iQOO 10 Pro je po všech stránkách telefon pro náročné uživatele, které ohromí bezprecedentně výkonným nabíjením a skvělou výbavou. Telefon se u nás ale bohužel neprodává, ovšem bývá zvykem, že technologie, které Vivo nejdříve nasadí u značky iQOO, později implementuje i do jiných telefonů, a toto by mohl být podobný případ.

Celý test doby nabíjení včetně záznamu z termokamery: