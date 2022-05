S jakou navigací na dovolenou? Vybrali jsme 7 nejlepších aplikací, které vám ukážou cestu

Aplikace se zaměřuje jen na automobilovou navigaci a její rozhraní do značné míry odpovídá „krabičkovým navigacím“ - je tedy kontrastní a poměrně přehledné. Jako velmi praktické hodnotíme rychlé vyhledávání nejbližších parkovišť, čerpacích stanic a míst, kde se můžete najíst nebo občerstvit. V případě elektromobilů lze nastavit optimalizaci trasy s ohledem na nabíječky.

Česká navigace Dynavix používá mapové podklady OpenStreetMap, na jejichž tvorbě a úpravách se můžete podílet i vy. Mapy se ukládají do paměti telefonu a jsou tak dostupné i v případě nekvalitního či zcela chybějícího internetového připojení.

V bezplatné verzi můžete Navigator používat s velmi dobře použitelnými mapovými podklady OpenStreetMap. Ty mají zásadní výhodu ve své otevřenosti – na jejich tvorbě se podílí komunita, do které se může zapojit každý – tedy i vy. Pokud tedy najdete v mapě nějakou nesrovnalost, můžete ji při troše šikovnosti sami opravit.

Navigace pro pěší je v nejlepším případě průměrná – zná sice některé pěší trasy, ale bez zaváhání vám naplánuje chůzi po frekventované výpadovce. Cyklistům, kteří raději jezdí mimo rušné komunikace, pak nemají Mapy Google v podstatě co nabídnout.

Zejména v oblasti pěší navigace mají Mapy.cz opravdu velký náskok před konkurencí, takže pokud preferujete tento způsob pohybu, budou vám skvělým pomocníkem. Jednou z velkých výhod je možnost stažení mapových podkladů pro jejich následné používání offline. To oceníte zejména v místech se špatným nebo zcela nedostupným internetovým připojením.

Při navigování v autě Mapy.cz určitě nedělají ostudu, ale v čem doslova vynikají proti téměř veškeré domácí i zahraniční konkurenci je cyklistická a pěší navigace. Mají velmi dobře zmapované cyklostezky, takže pokud se například bojíte jezdit v hustém silničním provozu, naplánují vám trasu tak, abyste se mu co možná nejvíce vyhnuli.

V bezplatné verzi nabízí pouze plánování trasy, 2D pohled a navigaci bez hlasových pokynů. Vše ostatní, včetně hlasové navigace s naváděním do jízdních pruhů, 3D map, dopravních informací a upozornění na mobilní radary, je k dispozici až v placené verzi, jež aktuálně přijde na 539,99 Kč ročně. Občas se ale dá pořídit se zajímavou slevou.

Waze – řidiči sobě

V případě aplikace Waze nevystihuje její označení za navigaci to hlavní, co může nabídnout. Samozřejmě umí naplánovat trasu z bodu A do bodu B (s maximálně jednou zastávkou), a dokonce při tom bere v úvahu aktuální dopravní situaci a informace o uzavírkách, které na našem území velmi pečlivě zpracovávají čeští editoři.

Aplikace Waze

Hlavní přidanou hodnotou je sdílení informací o komplikacích, jako jsou dopravní zácpy (ty aplikace detekuje automaticky), práce na silnici, nebezpečný výmol, odstavené vozidlo, dopravní nehoda, nepříznivé povětrnostní podmínky mající vliv na sjízdnost komunikace, či hlídka dopravní policie.

Funguje to tak, že řidič (nebo, kvůli bezpečnosti, raději spolujezdec) nahlásí problém – například vozidlo odstavené na krajnici. Ostatní, jedoucí v témže směru, jsou včas varováni před potenciálním nebezpečím a mohou potvrdit, zda stále existuje, nebo již pominulo. K tomu, aby tato užitečná funkce fungovala, jsou pochopitelně nezbytné dvě věci: internetové připojení a ochota řidičů podílet se na informování ostatních.

Navigace Waze je určená pouze pro osobní automobily – řidičům náklaďáků v ní bude chybět možnost plánování trasy s ohledem na rozměry a hmotnost vozidla. Velmi šikovné jsou hlasy, které umějí hlásit názvy ulic, čísla silnic a směry na odbočeních – stačí si v češtině zvolit jako hlas Elišku či ve slovenštině ještě libozvučněji znějící Gertrúdu.