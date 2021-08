S Kauflandem si v srpnu zahrajete o nejlepší iPhony a lístky na zápas s Jágrem

Také v druhé půlce prázdnin si majitelé věrnostní karty K-Card obchodního řetězce Kaufland mohou zahrát o zajímavé ceny. Supermarket v srpnu připravil soutěž o pět iPhonů, ke kterým přidá VIP vstupenky na hokejový zápas Rytířů Kladno s Jaromírem Jágrem. Dalších 50 šťastlivců získá tisícikorunový poukaz na nákup v Kauflandu.

Vyhrát můžete nejvyšší jablečný model Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, který se běžně prodává za 31 tisíc korun. Pro zapojení do soutěže stačí do 31. srpna 2021 zaregistrovat svoji Kaufland Card do tohoto webového formuláře. Při každém nákupu s věrnostní kartou se potom zapojíte do slosování, které proběhne na začátku září, kdy budou oznámeni výherci.