S novou předplacenkou Vodafonu můžete používat sociální sítě půl roku zadarmo

Vodafone připravil novou variantu své Předplacené karty 30. Edice nazvaná „Sdílej“ stojí 200 Kč, obsahuje počáteční extra kredit v hodnotě 50 Kč a dále přednastavený balíček Fix na první měsíc v ceně karty. Jako bonus pak zákazníci mohou využívat dva Vodafone Passy půl roku zdarma.

Nová předplacenka funguje na stejném principu jako Předplacená karta 30, to znamená, že po dosažení denní útraty 30 Kč získává zákazník až do půlnoci téhož dne benefit neomezeného volání a SMS do všech sítí a k tomu 300 MB dat. Podmínky a omezení Předplacené karty 30 jsou trochu obšírnější, přehledně je najdete rozepsané na webu operátora.

Speciální edice „Sdílej“ obsahuje navíc přednastavený balíček Fix, tzn. volání v síti neomezeně a 500 MB dat. První měsíc je balíček v ceně karty, další se automaticky obnoví za 139 Kč měsíčně. Pokud nebude v té době na kartě dostatek kreditu, balíček se deaktivuje.

Alespoň minimální datový balíček musíte platit

Podobně fungují i dva bonusové Vodafone Passy, které je na kartě „Sdílej“ možné využít 6 měsíců zdarma. Pak se obnoví každý za 99 Kč měsíčně. Konkrétně se jedná o Social Pass (používání aplikací Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest a Snapchat bez započítání do datového FUP) a Chat Pass (používání aplikací Messenger, WhatsApp, Skype, Telegram, Viber a Vodafone Message bez započítání do datového FUP).

Jenže pozor. Abyste Passy mohli používat půl roku zdarma, je potřeba mít na kartě stále aktivovaný nějaký datový balíček, například již přednastavený Fix. Pokud se Fix po prvním měsíci zdarma vypne a nebude plynule nahrazen jiným balíčkem pro předplacené karty Vodafonu obsahujícím data, bude výhoda bezplatného půlročního používání Passů vypnuta a nebude možné ji znovu aktivovat. Vodafone vás tak stejně donutí alespoň nějaká data zakoupit –minimum je podle jeho nabídky na webu 79 Kč měsíčně za balíček Připojení na měsíc 1 GB.

Předplacená karta 30 – edice „Sdílej“ je v prodeji od 1. ledna 2022 a je určena pouze novým zákazníkům, takže na ni nelze převést stávající číslo. Můžete ji pořídit buď ve vybraných supermarketech, trafikách nebo přímo na e-shopu Vodafonu. Doporučená cena karty je 200 Kč.

