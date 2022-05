S odolnými telefony se musí počítat. Tenhle tank se může opřít o vysoký výkon, noční vidění i o rychlá data

Společnost Blackview představila dvojici telefonů BL8800 a BL8800 Pro, které ukazují, že i s odolnými „tanky“ už se musí počítat. Oba smartphony mají robustní tělo s odolností IP68, IP69K a MIL-STD810H, liší se prakticky jen fotoaparáty. U základního BL8800 je použit snímač pro noční vidění, Pro varianta se může opřít o termovizi FLIR. Té ještě pomáhá samostatný 2Mpx snímač, u základní varianty je zase navíc širokáč. U obou telefonů se se používá jako hlavní 50Mpx fotoaparát ISOCELL JN1 od Samsungu, výřezová selfie je šestnáctimegapixelová.

Do odolného těla se dostal 6,58" IPS displej s rozlišením 2 408 × 1 080 pix, pod zády čeká obří 8 380mAh baterie, kterou dobijete 33 Watty za jeden a půl hodiny. V pohotovostním stavu telefon podle výrobce vydrží až 30 dní, v terénu baterie poslouží i jako powerbanka. Výkon obstarává čipset Dimenisty 700, takže si u tohoto robustního telefonu můžete osahat 5G sítě. Ovšem pouze na SIM číslo 1, ve druhém slotu využije SIM maximálně LTE.

Čipset udržuje při nižších teplotách vypařovací komora, která navazuje na grafitovou podložku. V Antutu získal telefon zhruba 350 tisíc bodů. Na 8GB operační paměť LPDDR4X navazuje 128GB úložiště UFS 2.1, s jehož dalším rozšířením se nepočítá. NFC využijete pro mobilní platby, ve výbavě se našlo místo i pro FM rádio a přes USB-C k telefonu připojíte i různé OTG příslušenství, např. myš, klávesnici nebo flash disk.



Rozdíly ve specifikacích odolných telefonů BL8800 a BL8800 Pro

V telefonu běží operační systém Doke OS 3.0, který vychází z Androidu 11. Mimo noční vidění a termovizi mají tyto odolné telefony i další vychytávky. Dotykový displej můžete ovládat i v rukavicích, pod vodou sice fungovat nebude, ale speciální režim vám pomůže s podvodním focením a natáčením videí. Ta mohou mít maximálně Full HD rozlišení s 30 fps. Součástí kovového rámu jsou regulátory hlasitosti a zamykací klávesa se zabudovanou čtečkou otisků prstů. Na protější hraně pak najdete akční tlačítko, které si upravíte dle potřeby.

Představení smartphonu Blackview BL8800:

Pro varianta se už se nabízí na Aliexpressu v oranžové, černé a zelené, a to v předprodeji za 726 dolarů (17 tisíc Kč). Základní model vychází na 604 dolarů (cca 14 300 korun). Prodeje budou zahájeny 23. května, ovšem odeslání telefonu do Evropy zatím není možné, telefon by měl na starý kontinent dorazit o něco později.