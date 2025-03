S revoluční podložkou AirPower to nevyšlo. Po šesti letech si Apple pořád musí vystačit s dvoupatrovou nabíječkou

Vzpomínáte si ještě na bájnou nabíječku Apple AirPower? Do dnešních dní se jedná o nejdéle existující produkt od Applu, který se nikdy nezačal prodávat a po 562 dnech od svého představení v roce 2019 zmizel jako pára nad hrncem. Šesté výročí jejího zrušení oslavuje Apple po svém – začal prodávat dvoupatrovou bezdrátovou nabíječku, která dokáže v jednu chvíli nabíjet až čtyři zařízení najednou.



Prototyp bezdrátové nabíječky AirPower od Applu, která se nikdy nedostala do prodeje. Po šesti letech od jejího definitivního ukončení Apple u bezdrátových nabíječek raději spolupracuje se zkušenějšími partnery a přímo nabízí jejich nabíječky.

Nabíječka AirPower byla na svou dobu futuristická, protože nezáleželo na tom, kam přesně jste telefon položili. Bezdrátové nabíjení zajistila jedna ze čtrnácti cívek, které byly umístěny blízko sebe. Jenže Apple nepočítal s tím, že se nabíječka přehřívá, což předznamenalo i její pád. Apple už se od té doby do podobných experimentů nepouští a místo toho nabízí produkty jiných značek, které jsou kompatibilní s iPhony. A právě to je i případ nabíječky Quattro Wireless Charger Pro 4, kterou v rámci úzké spolupráce s Applem vyrobila holandská firma Zens. A navrch přidala i druhou nabíječku, která se liší v tom, jak na ní čtyři zařízení při nabíjení poskládáte.

Dva způsoby nabíjení pro čtyři zařízení

Zens Quattro Wireless Charger Pro 4 je dvoupatrová nabíječka, která v jednu chvíli nabije třeba čtyři iPhony, tři iPhony a pouzdro sluchátek AirPods, popř. libovolnou další kombinaci produktů od Applu, které se na podložku vejdou. Nabíječka je kompatibilní s MagSafe a standardem Qi2 (včetně krytů s tloušťkou do 3 milimetrů), každé zařízení se dobíjí maximálním výkonem 15 wattů. iPhony se tak za 30 minut nabijí zhruba o 35 %. A to za předpokladu, že nabíječku připojíte do sítě přibaleným 65W adaptérem.



V této nabíječce značky Zens, se kterou úzce spolupracuje Apple, můžete najednou bezdrátově nabíjet až čtyři produkty od Applu

Druhou novou bezdrátovou nabíječkou je model Zens 4-in-1 Wireless Charger, který má na sobě tři místa pro dobití hodinek, pouzdra pro AirPody a iPhonu v magnetickém stojánku, v němž může aktivovat Klidový režim (StandBy). Do zadního stojánku můžete umístit i iPad, který se však bude nabíjet standardní cestou přes kabel. Veškerá vaše mobilní elektronika od Applu se může nabíjet na jednom místě. I tentokrát se počítá s podporou Qi2 a i tentokrát je nabíječka vyrobena ze zinkové slitiny.



Souběžně uvedená bezdrátová nabíječka nabije opět čtyři produkty, bezdrátově však jen tři (iPhone, AirPods a Apple Watch), iPad dobíjíte přes kabel. Všechna zařízení od Applu však můžete nabíjet pohodlně na jednom místě

Apple v těchto dnech začíná nabíječku nabízet na svých webových stránkách, a protože firma Zens pochází z Evropy, není vyloučeno, že brzy její nabíječky zavítají i na českou verzi webu. V běžné prodejní síti se zatím pozvolna objevuje pouze první model nabíječky. Oba modely se dají sehnat v evropském e-shopu značky Zens, kde stojí po přepočtu čtyři tisíce, resp. 4 500 Kč.