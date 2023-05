S tímhle trikem nikdy nezapomenete, co máte nakoupit. Poznámka se zobrazí při příchodu do obchodu

V Androidu i v iOS existuje jednoduchý trik, který vám zajistí, že už nikdy na nic nezapomenete. Pokud si do telefonů pravidelně píšete poznámky, může se stát, že si ji sice napíšete, ale v konečném důsledku ani nepřečtete. Jednoduše proto, že vám ji telefon nepřipomněl. Samotné připomenutí si však velmi snadno nastavíte, a poznámka se vám zobrazí až tehdy, kdy je skutečně relevantní.

Ukázat si to můžeme u poznámek Samsung Notes, ve kterých si můžete třeba napsat nákupní seznam. Z kontextového menu však můžete poznámku přidat mezi upozornění, a to je to, co právě potřebujeme. Samozřejmě existují klasická časová upozornění, kdy vás telefon upozorní v přesně zadaný čas. Jenže, protože nevíte, kdy do obchodu dorazíte, hodí se mnohem více dynamická upozornění. V sekci Místo si tak můžete zvolit přesnou adresu s okruhem, který má rádius 150m, 300m, 500m. 1km, 1,5km nebo 2km. Stači jen prst delší dobu podržet na vybraném místě na mapě.



U Samsungů vypadá upozornění na polohu takto. Na napsanou poznámku vás telefon upozorní, když do zadané lokace (včetně rádiusu) dorazíte, popř. jej opustíte

Důležitá je také podmínka. Notifikace se může zobrazit tehdy, když ze zvoleného kruhu odejdete, např. se vzdalujete od domu, popř. do něj vstoupíte (tedy např. se blížíte k obchodu). Jakmile je podmínka splněna, upozorní vás telefon na poznámku připomenutím. Ještě předtím však musíte v nastavení systému ověřit, že má aplikace Samsung Notes úplný přístup k vaší poloze. V opačném případě samozřejmě upozornění telefonu, vzhledem k vaší aktuální poloze, nebude fungovat.

Podobně to funguje i u iPhonů

U iPhonů funguje na podobné bázi aplikace Připomínky. Do nově vytvořené připomínky můžete přidat název a samotnou poznámku (v našem případě nákupní seznam), a následně se na ní nechat upozornit. K tomu slouží tlačítko šipkou, které k poznámce přidá upozornění založené na poloze.



Při vytváření připomínky u iPhonu si můžete taktéž nastavit upozornění podle zadané polohy

V následujícím okně můžete vybrat z předpřipravených adres, nebo si ručně navolit vlastní adresu a přidat k ní pravidla. Tedy, zda chcete oznámení zobrazit při odjezdu nebo při příjezdu do zadané oblasti, a současně i velikost této oblasti. Aby bylo možné využívat připomínky založené na poloze, je třeba mít aktivní polohové služby. Učiníte tak přes Nastavení - Soukromí - Polohové služby.