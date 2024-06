S tímto objektivem iPhone do kapsy neschováte. Má délku 15 centimetrů a slibuje unikátní perspektivu pro videa

Značka Snadmarc představila objektiv „Probe Lens“, který se začíná ve světě hojně využívat od roku 2018. Jedná se o typ objektivu, které přidá videím natočených pomocí iPhonu velmi malý úhel záběru, a proto vypadají objekty okolo něj daleko větší, než ve skutečnosti jsou. A to může být využito pro různé kreativní účely.



Takto vypadá objektiv Probe Lens „v akci“

Sandmarc Probe Lens má na dálku téměř 15 centimetrů. Protože je objektiv dlouhý a úzký, dostanete se s ním tam, kam to s klasickým smartphonem není možné. Objektiv je brán jako „makro“, ale oproti tradičním makrům má širokou hloubku ostrosti. Objektiv je složen z více optických elementů a na svém těle má i kolečko pro ruční ostření. Vedle dobíjecího konektoru najdete na rukojeti i tlačítko, které spustí vestavěnou svítilnu vedle objektivu se dvěma úrovněmi jasu. To, abyste mohli objektiv vložit i do míst, kde nepanují ideální světelné podmínky. Výrobce pro tento účel ukazuje natáčení v sáčku s popcornem.

Představení Sandmarc Probe Lens:

Objektiv je určený pro modely z řad iPhone 14 a iPhone 15. Je nutné výběr konkrétní model, k němuž obdržíte i pouzdro, do něhož se objektiv dá našroubovat. A to, nejen na hlavní snímač, ale také na širokáč nebo na zoomový objektiv. Přiblížené snímky přes Probe Lens však nemusí vždy dostatečnou kvalitu. Objektiv stojí 350 dolarů, což i s daní dělá necelých 10 tisíc korun.