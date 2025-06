S Trumpem může mluvit skoro kdokoli. Na svém soukromém iPhonu zvedá všechny hovory, i ze zahraničí

Donald Trump už za dobu svého úřadování porušil bezpočet zvyklostí, nařízení a zavedených postupů, takže vlastně ani není překvapením, že nemá základní návyky ohledně používání telefonu. Od roku 1877 nebyl telefonní hovor s prezidentem ničím, co by se bralo na lehkou váhu. Volající musel čekat na lince, dokud si prezident neudělal čas. Po hovoru prezidentská kancelář vytvořila výpisy o tom, čeho se hovor týkal, aby bylo možné o těchto informacích dále diskutovat. Platilo to ještě za Baracka Obamy, který se musel přizpůsobit zvyklostem z dob, kdy světu vládly pevné linky.



Trump má stále stejnou tapetu na iPhonu – sám sebe. Údajně používá dva až tři speciálně zabezpečené iPhony

Donald Trump si však ze smartphonu nic nedělá a svůj iPhone používá stejně jako v civilním životě – neustále a s minimálním ohledem na zavedená pravidla, americký protokol nebo bezpečnost. Za jeho éry se pojem „hovor s prezidentem" ztratil na významu, protože přátelé, známí, novináři, golfisté i světoví vůdci, které právě viděl v televizi, mohou vzápětí spatřit na displeji příchozí hovor z jeho osobního telefonu. Bez patřičných příprav, analýz, zápisů a zcela mimo protokol. Někteří jeho známí mu mohou zavolat úplně kdykoliv, třeba jako součást zábavy na večírku – „O co, že zavolám prezidentovi, právě teď a tady“.

Trump přijímá i neznámá čísla

Předpokládá se, že jeho osobní číslo má stovky lidí a sám Trump je známý tím, že přijímá hovory i od neznámých čísel, často během oficiálních akcí a setkání s novináři. Pokud by některému z novinářů zazvonil telefon, bylo by to faux pas, ale pro Donalda Trumpa to neplatí. Hovor přijme nebo odmítne i v době, kdy by telefon měl mít v kapse a nevšímat si ho. Jeho příznivci se tímto chováním baví, bezpečnostní experti jsou z toho však zděšeni.

Má se za to, že Trump používá dva až tři osobní iPhony, které jsou jeho životem. Hovor s Trumpem je údajně hodně bizarní zážitek, protože často neslyšíte žádná slova. Část hovoru probíhá v oboustranném mlčení. Jindy mu volají významné osoby a on hovor nezvedá, nebo jej naopak nedokáže ukončit a musí to udělat protistrana. Člověk by přitom čekal, že prezident vyřídí vše potřebné, pak se vymluví na státnické povinnosti a rychle zavěsí.

Podle bezpečnostních expertů je Trumpovo chování velkým bezpečnostním rizikem kvůli možnému útoku cizí mocnosti. Ostatně, nebylo by to poprvé. Už před předchozími volbami měla Čína odposlouchávat jeho osobní telefon a to navzdory varováním. Trump zůstal věrný svému stávajícímu telefonu a nepřešel na žádné šifrované komunikační aplikace. Odborníci se domnívají, že Trumpův nezájem o bezpečnost komunikace může jednou vyústit až v to, že se některý z volajících bude vydávat za úplně jinou osobu.

Telefon jako prodloužená ruka kanceláře

Telefon je pro Donalda Trumpa prodlouženou rukou jeho kanceláře – prakticky neustále volá lidem a přijímá hovory. Například neznámá čísla ze zahraničí, která by mohla patřit některým vlivným osobám, s nimiž by mělo smysl mluvit. Je jedním z mála prezidentů, respektive kandidátů na prezidenta, který si uvědomil svou moc při publikování informací na sociálních sítích.

Mluvčí Donalda Trumpa už dříve uvedla, že jeho telefon (jeden nebo všechny iPhony, které používá) byl pro zvýšení bezpečnosti speciálně upraven, k čemuž neexistují žádné další podrobnosti. Jeho poradce pro prezidentskou kampaň však dodává, že vzdali jakékoliv snahy přimět Donalda Trumpa k omezení telefonování: „Nebojím se u jeho hovorů narušením bezpečnosti, protože co budete dělat? Vezmete mu telefon? Změníte mu číslo? Řeknete mu, že nemůže telefonovat?“

Podle některých pozorovatelů Donald Trump při volání říká stále to samé a jde jen o tlachání. Jenže velká část světa stále visí na každém jeho slově, a to může být v budoucnu velký problém.