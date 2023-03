S vlastním systémem pohořel, o aplikace je zájem. Microsoft na rok 2024 chystá vlastní obchod pro iOS a Android

Je to černé na bílém. Microsoft v příštím roce na Androidu i systému iOS otevře svůj vlastní aplikační obchod. Mimo svých známých aplikací by však měl být primárně určen pro mobilní hry, a to hned, jakmile dojde ke schválení odkoupení herního studia Activision Blizzard. Americký gigant tak bude jedním z prvních, který v Evropě využije nově nastavená pravidla DMA (Digital Markets Act) ve svůj prospěch.

Microsoft udělal v mobilní historii výraznou stopu, jenže se nedokázal adaptovat na nástup systému Android a iOS. Operační systém Windows Mobile byl před lety nahrazen systémem Windows Phone, americká firma se dokonce spojila s legendární Nokií. Ani to však k úspěchu nevedlo. Microsoft však na konkurenci nezanevřel, a dlouhodobě u hlavních mobilních platforem nabízí vlastní aplikace, např. kancelářský balík Office, na Androidu pak zejména svůj vlastní, a dobře hodnocený, Microsoft launcher.

Softwarový gigant však hodlá své pozici ještě posílit, a opírá se zejména o nová pravidla, která mají narušit hegemonii Googlu a Applu. U Androidu je situace ještě „jakž takž“ snesitelná, existuje zde nespočet aplikačních obchodů, a to od těch se zcela open source obsahem (F-Droid), přes obchody jednotlivých výrobců (Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store) až po obchody nabízející „polo-legální“ obsah (Aptoide, Apkpure).

Za vším stojí streamované hry

Hlavním impulzem Microsoftu však byla situace na platformě iOS. Apple na AppStoru neumožňuje publikovat aplikace pro cloudové hraní, a tak je služba Xbox Game Pass Ultimate dostupná jen pro webový prohlížeč. Streamované hry tedy nemají maximální kvalitu. Apple navíc skrz aplikaci na AppStoru neumožňuje stažení a nákup dalších aplikací, což je, de facto, princip alternativního obchodu s aplikacemi.

Pokud se tedy Microsoftu bude dařit, a regulátoři schválí jeho odkup studia Activision Blizzard (trnem v oku je zejména situace okolo hry Call of Duty), bude mít Microsoft svůj aplikační obchod na obou největších mobilních platformách současnosti.

Představení streamovací služby Xbox Game Pass Ultimate:

Zdroj Financial Times