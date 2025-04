Safari chrání, zatímco Chrome sleduje. Apple poukazuje na vyšší míru soukromí u svého prohlížeče

Měl to být velký pokrok v soukromí nejen mobilních uživatelů, ale skončilo to velkým fiaskem. Privacy Sandbox měl nahradit sledovací cookies webových stránek (tj. takových, které monitorují stránky, které navštěvujete, a co na nich děláte), ale nakonec od všeho dává Google ruce pryč. Důležité je to zejména u prohlížeče Google Chrome, který je předinstalovaný v každém Androidu, ale také jej používá přibližně 400 milionů majitelů iPhonů. A tento prohlížeč před sledovacími cookies už nebude ani varovat. Znovu tak vyvstává otázka ohledně skutečného soukromí při prohlížení internetu, což je hlavní devizou prohlížeče Safari v iPhonech.



To, co děláte v prohlížeči v mobilu, je (některými prohlížeči) sledováno. Safari sledovací cookies blokuje od roku 2020, Google chtěl přijít s alternativou, ale nakonec ji odpískal. Ve finále tak proti cookies nijak nezakročil a na možné sledování Google Chrome už nebude ani varovat

Kvůli ponechání sledovacích cookies v Chromu se v posledních dnech na internetu skloňuje nutnost odinstalování prohlížeče Chrome (nejen) z iPhonu, a to kvůli bezpečnosti. To však reálný důvod k odinstalaci není, protože Chrome je stále bezpečný. Není hrozbou pro vaši digitální identitu, telefonní data, bankovní informace ani pro nic jiného. Chrome však stále webovým stránkám a inzerentům umožní sledovat aktivitu uživatelů pro cílenou reklamu, což je pro Google výnosný byznys. Vlastně se ani nedivíme, že v Chromu sledovací cookies zůstávají beze změn. V rámci testování Google totiž zjistil, že mu zisky z reklam propagovaných produktů poklesly o polovinu.

Co jsou to cookies? Cookies je souhrnné označení souborů generovaných webovým serverem a ukládaných v telefonu prostřednictvím prohlížeče. Když se vrátíte na stejnou stránku, server získá z prohlížeče všechny informace, které si o vás předtím uložil. Cookies zaručují správné fungování webu, vyhledávání, personalizaci (udržení vašeho přihlášení, nákupního košíku, atd.), webovou analytiku, apod. A pak tu máme ještě sledovací cookies, které např. hlídají, jaké webové stránky navštěvujete, na jaké odkazy klikáte, a tyto informace mohou dále ukládat a používat.

S odstupem devíti měsíců se ukazuje, jak nadčasová reklama od Applu s názvem "Flock" vlastně byla. V ní hrají telefony s alternativním prohlížečem (Chrome není přímo zmiňovaný, ale proti Safari je jediný relevantní), jehož používání je detailně sledováno létajícími kamerami, a to ve dne i v noci. Z pohledu bezpečnosti mají bezpečnostní experti jasno o dominanci prohlížeče Safari, který společně s Firefoxem blokuje cookies třetích stran už od roku 2020. Chrome je zase na druhou stranu rychlejší a výkonnější, přesto je to vždy „něco za něco“. Pokud je pro vás důležité soukromí, možná, že opravdu nastal čas na změnu mobilního prohlížeče.

Nadčasová reklama o bezpečnosti prohlížeče Safari: